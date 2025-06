Manchester 3. júna (TASR) - Kamerunský futbalista Bryan Mbeumo má záujem prestúpiť do Manchestru United. Klub z Old Trafford je pripravený začať rokovania s Brentfordom ohľadom transferu 25-ročného ofenzívneho hráča. Informoval o tom britský denník The Athletic.



Mbeumo má pred sebou ešte rok zmluvy, pričom Brentford má možnosť kontrakt predĺžiť o ďalších dvanásť mesiacov. Kamerunský reprezentant zažil vlani najproduktívnejšiu sezónu od svojho príchodu z francúzskeho Troyes v roku 2019. V 38 zápasoch Premier League zaznamenal 20 gólov a sedem asistencií.



Jeho výkony upútali viaceré veľké kluby vrátane Arsenalu, Newcastlu United či Tottenhamu Hotspur, no Mbeumo preferuje prestup k „červeným diablom“.