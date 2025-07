Mbeumo prestúpil z Brentfordu do ManUtd

Manchester 21. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United získal kamerunského reprezentanta Bryana Mbeuma, ktorý prestúpil na Old Trafford z Brentfordu za 65 miliónov libier (približne 76,7 milióna eur). Dvadsaťpäťročný krídelník podpísal s „červenými diablami“ zmluvu do júna 2030, kontrakt zahŕňa aj opciu na ďalšiu sezónu.



Mbeumo je po Matheusovi Cunhovi z Wolverhamptonu Wanderers druhá zvučná posila United po najhoršej sezóne klubu v histórii Premier League, keď v tabuľke obsadil až 15. miesto. „Hneď ako som vedel, že existuje šanca pripojiť sa k Manchestru United, musel som túto príležitosť využiť a podpísať zmluvu s klubom svojich snov. Je to tím, ktorého dres som nosil v detstve,“ povedal Mbeumo pre klubový web. „Moja mentalita je byť vždy lepší ako včera. Viem, že mám ducha a charakter, aby som sa v Manchestri dostal na ďalšiu úroveň, učil sa od Rubena Amorima a hral po boku hráčov svetovej triedy.“



Podľa agentúry AP sa cenovka môže vyšplhať až na 71 miliónov libier v prípade, že hráč splní výkonnostné bonusy. Jeho príchod by mal vyriešiť problém so strieľaním gólov, keďže vlani sa prezentoval 20 presnými zásahmi. Cunha strelil 17 gólov.



Mbeumo prišiel do Brentfordu v roku 2019 z francúzskeho Troyes a mal s ním podpísanú zmluvu do roku 2026. Výrazne na seba upozornil v uplynulom ročníku, keď v 38 zápasoch Premier League strelil 20 gólov. Celkovo skóroval v 136 ligových stretnutiach 42-krát. Po angažovaní Cunhu bol pre trénera Manchestru Rubena Amorima najvyššou prioritou.