MBK Ružomberok angažoval Američanku Smithovú
Smithová má 24 rokov, 185 cm a v prebiehajúcej sezóne pôsobila v tíme účastníka najvyššej nemeckej súťaže TC Herner, kam prešla z Univerzity Georgia.
Autor TASR
Ružomberok 4. februára (TASR) - Účastník Tipos extraligy MBK Ružomberok angažoval americkú basketbalistku Zoe Smithovú. Hráčka na pozícii štvorky nahradí jej krajanku I´yanu Lopsovú.
Smithová má 24 rokov, 185 cm a v prebiehajúcej sezóne pôsobila v tíme účastníka najvyššej nemeckej súťaže TC Herner, kam prešla z Univerzity Georgia. „Nebolo nejako veľa času, rozhodnutie muselo padnúť pomerne rýchlo,“ uviedol pre TASR tréner ružomberského družstva Juraj Suja. „V porovnaní s Lopsovou by malo ísť o fyzickejšiu hráčku, väčšiu bojovníčku a silnejšiu na doskoku. Ešte uplynulý týždeň odohrala svoj posledný zápas v nemeckej lige, v ktorej bola najlepšie doskakujúcou hráčkou.“
Smithová mala nastúpiť už v stredu večer v šlágri 2. kola nadstavbovej hornej šestky na palubovke majstrovských Piešťanských Čajok.
