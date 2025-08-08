Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. august 2025Meniny má Oskar
< sekcia Šport

Mboková a Osaková sa odhlásili z turnaja v Cincinnati

.
Naomi Osaková z Japonska vracia úder počas finálového tenisového zápasu proti Victorii Mboko z Kanady na turnaji National Bank Open v Montreale vo štvrtok 7. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Po víťazstve nad Osakovou (2:6, 6:4, 6:1) a zisku titulu v Montreale Mboková povedala, že opuch jej zápästia bol natoľko silný, že pred večerným finále podstúpila vyšetrenie magnetickou rezonanciou.

Autor TASR
Cincinnati 8. augusta (TASR) - Kanadská tenistka Victoria Mboková a Japonka Naomi Osaková sa odhlásili z turnaja WTA Cincinnati Open. Osemnásťročná Mboková nedávno získala na turnaji v Montreale svoj prvý titul na okruhu WTA. Ako dôvod absencie v Cincinnati uviedla zranenie zápästia, ktoré utrpela v semifinále.

Obe tenistky mali mať v prvom kole turnaja v Cincinnati voľno a nastúpili by až od druhého. Po víťazstve nad Osakovou (2:6, 6:4, 6:1) a zisku titulu v Montreale Mboková povedala, že opuch jej zápästia bol natoľko silný, že pred večerným finále podstúpila vyšetrenie magnetickou rezonanciou. „Neplánujem hrať v Cincinnati. Musím dať čas môjmu zápästiu. Oddýchnem si a pripravím sa na nadchádzajúce turnaje,“ uviedla Mboková. Osaková neprezradila detaily svojej neúčasti na spomínanom turnaji, iba uviedla, že nastala zmena v rozpise jej turnajových plánov.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely