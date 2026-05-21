Mboková postúpila do semifinále turnaja WTA v Štrasburgu
Do semifinále postúpila najvyššie nasadená Kanaďanka Victoria Mboková, ktorá zdolala krajanku a turnajovú sedmičku Leylah Fernandezovú 6:4, 6:4.
Autor TASR
Štrasburg 21. mája (TASR) - Česká tenistka Marie Bouzková skončila na antukovom turnaji WTA vo francúzskom Štrasburgu vo štvrťfinále. Nad sily ôsmej nasadenej hráčky bola nenasadená Američanka Ann Liová, ktorá zvíťazila 6:3, 7:5.
Do semifinále postúpila najvyššie nasadená Kanaďanka Victoria Mboková, ktorá zdolala krajanku a turnajovú sedmičku Leylah Fernandezovú 6:4, 6:4. Jej súperkou v boji o finále bude Rumunka Jaqueline Cristianová.
dvojhra - štvrťfinále:
Ann Liová (USA) - Marie Bouzková (ČR-8) 6:3, 7:5, Jaqueline Cristianová (Rum.) - Daria Kasatkinová (Rus.) 7:6 (3), 3:6, 6:2, Emma Navarrová (USA) - Čang Šuaj (Čína) 2:6, 7:6 (5), 6:2, Victoria Mboková (Kan.-1) - Leylah Fernandezová (Kan.-7) 6:4, 6:4
