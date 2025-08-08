Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. august 2025Meniny má Oskar
< sekcia Šport

Mboková triumfovala na turnaji v Montreale, vo finále zdolala Osakovú

.
Kanadská tenistka Victoria Mboková s trofejou za triumf na turnaji WTA v Montreale 7. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Kanadská tínedžerka Victoria Mboková získala svoj prvý titul na okruhu WTA.

Autor TASR
Montreal 8. augusta (TASR) - Kanadská tínedžerka Victoria Mboková získala svoj prvý titul na okruhu WTA. Osemnásťročná držiteľka voľnej karty sa na turnaji WTA 1000 v Montreale postarala o prekvapenie aj v piatkovom finále, v ktorom zdolala štvornásobnú grandslamovú víťazku Naomi Osakovú z Japonska v troch setoch 2:6, 6:4 a 6:1.

Mboková by sa vďaka úspechu mala posunúť na 34. miesto svetového rebríčka, pričom na začiatku roka figurovala mimo top 300. Počas turnaja zdolala až štyri držiteľky grandslamových titulov. Osaková čaká na titul na okruhu WTA od zisku Australian Open v roku 2021. „Je to neuveriteľné. Ani sa to nedá opísať slovami. Neverila som, že sa niečo také môže stať,“ povedala po triumfe Mboková, ktorá sa stala treťou Kanaďankou s titulom na domácej pôde v Open ére.



dvojhra - finále:

Victoria Mboková (Kan.) - Naomi Osaková (Jap.) 2:6, 6:4, 6:1
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely