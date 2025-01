McAvoy a Lindholm sú späť v tréningovom procese Bostonu

Boston 27. januára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Boston Bruins bude môcť čoskoro počítať s obrancami Charliem McAvoyom a Hampusom Lindholmom. Dvojica zadákov sa v pondelok vrátila späť do tréningového procesu, čo podľa kanadského portálu TSN naznačuje ich možný návrat do zostavy.



McAvoy je mimo hry od 11. januára pre bližšie nešpecifikované zranenie. V doterajšom priebehu sezóny odohral 45 stretnutí, v ktorých nazbieral 20 bodov (5+15). Lindholm hral naposledy 12. novembra minulého roka. Od úvodu ročníka naskočil do 17 duelov, strelil v nich tri góly a pridal štyri asistencie.



Boston najbližšie čaká v noci na stredu súboj na ľade Buffala.