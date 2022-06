Hokejista McAvoy je po operácii, do hry sa mal vrátiť až v decembri

Boston 4. júna (TASR) - Hokejista Charlie McAvoy z Bostonu Bruins podstúpil artroskopickú operáciu ľavého ramena a zrejme vynechá začiatok novej sezóny v NHL. Tím v piatok informoval, že McAvoy má za sebou stabilizačnú procedúru a očakáva sa, že bude potrebovať šesť mesiacov na zotavenie. Do hry by sa tak mal vrátiť v decembri.



Bruins tiež uviedli, že ďalšieho obrancu Matta Grzelcyka čaká po zranení pravého ramena asi päťmesačná rehabilitácia a Mike Reilly bude potrebovať tri mesiace na to, aby sa zotavil z operácie šľachy pravého členka a po odstránení úlomkov kostí.



Boston, ktorý vypadol v 1. kole play off NHL s Carolinou Hurricanes, už skôr oznámil, že útočník Brad Marchand vynechá začiatok sezóny po operácii bedrového kĺbu.