McCabeová dala na MS vo futbale žien gól priamo z rohového kopu

Perth 26. júla (TASR) - Kapitánka írskej reprezentácie Katie McCabeová sa postarala o jeden z najspektakulárnejších gólov majstrovstiev sveta futbalistiek. V stredajšom zápase proti Kanade skórovala priamo z rohového kopu a už v 4. minúte tak poslala svoje družstvo do vedenia. Írkam to však nepomohlo, úradujúcim olympijským šampiónkam podľahli v Perthe napokon 1:2 a po druhej prehre za sebou je isté, že zo základnej skupiny nepostúpia.



McCabeová nachytala kanadskú brankárku Kailen Sheridanovú priamo z rohu, keď ľavačkou parádne zakrútila loptu pod brvno. Sheridanová prvotne urobila krok k bližšej žrdi, po ktorom už nestihla zacúvať späť. Pre Írky to bol historicky prvý gól na MS. Súperky sa však z neho dokázali otriasť, v nadstavenom čase prvého polčasu si nešťastne zrazila loptu do vlastnej siete Megan Connollyová a po prestávke dokonala kanadský obrat Adriana Leonová.



Írky, ktoré predtým v B-skupine prehrali v Sydney aj s domácimi Austrálčankami (0:1), tak stratili šancu na postup. Po dvoch vystúpeniach sú v tabuľke bez bodu na poslednom 4. mieste a pred záverečným zápasom s Nigériou nemajú ani matematickú možnosť posunúť sa na prvé dve priečky, ktoré znamenajú účasť vo vyraďovacej fáze. "Máme zlomené srdcia. Kontrolovali sme zápas, no pred prestávkou prišiel nešťastný teč a vlastný gól. V druhom polčase sme mali šance na strelenie druhého gólu, no nakoniec ho dali súperky. Je mi ľúto dievčat, pretože sme si zaslúžili v tomto stretnutí viac," povedala McCabeová pre RTE.