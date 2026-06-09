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McCarron podpísal nový šesťročný kontrakt s Minnesotou
Skúsený center by sa v prípade, ak by sa s „divochmi" nedohodol na novej zmluve, stal v lete neobmedzeným voľným hráčom.
Autor TASR
Minnesota 9. júna (TASR) - Americký hokejový útočník Michael McCarron podpísal šesťročný kontrakt s klubom NHL Minnesota Wild. Za sezónu zarobí 3,3 milióna dolárov. Skúsený center by sa v prípade, ak by sa s „divochmi" nedohodol na novej zmluve, stal v lete neobmedzeným voľným hráčom.
Minnesota získala McCarrona v minulej sezóne ako súčasť trejdu z Nashvillu Predators. V základnej časti odohral za oba tímy celkovo 79 zápasov, v ktorých zaznamenal osem gólov a pridal deväť asistencií. V play off skóroval v drese Wild dvakrát a pripísal si aj dve asistencie, pripomenul portál tsn.ca.
Minnesota získala McCarrona v minulej sezóne ako súčasť trejdu z Nashvillu Predators. V základnej časti odohral za oba tímy celkovo 79 zápasov, v ktorých zaznamenal osem gólov a pridal deväť asistencií. V play off skóroval v drese Wild dvakrát a pripísal si aj dve asistencie, pripomenul portál tsn.ca.