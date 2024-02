McClung obhájil súťaž smečiarov

Indianapolis 18. februára (TASR) - Americký basketbalista Mac McClung vyhral rovnako ako vlani súťaž smečiarov, ktorá je súčasťou súťaží zručnosti v predvečer Zápasu hviezd NBA. Stal sa piatym hráčom histórie, ktorý dokázal titul obhájiť.



McClung dostal možnosť zopakovať si triumf z minulého roka, hoci v prebiehajúcej sezóne nenastúpil v NBA na jediný zápas. Pôsobí iba vo farmárskom tíme Orlanda. V Indianapolise však dokázal predviesť aj efektný smeč, hoci mu v ceste stál mohutný obor - bývalý hráč a trojnásobný MVP finále Shaquille O'Neal. Od rozhodcov si vyslúžil maximálne skóre 50 bodov. "Shaq bol skvelý. Keď som ho videl obliekať si môj dres z čias vysokej školy, skoro ma to dostalo. Povedal som si, že tak a teraz to nepokazím," tešil sa po úspešnej súťaži 25-ročný hráč.



Vedenie NBA hľadalo spôsob ako oživiť All Star víkend, ktorý minulý rok sprevádzala rekordne nízka sledovanosť a vymyslelo súboj pohlaví v trojkovej súťaži. Najlepší strelec spoza oblúka histórie NBA Stephen Curry nastúpil proti americkej reprezentantke a majsterke sveta Sabrine Ionescuovej. Hráčka tímu New York Liberty sa minulý rok v exhibícii hráčok WNBA zaskvela, keď získala 37 bodov zo 40 možných, čo nedokázal ani žiaden hráč v mužskej súťaži.



V priamej konfrontácii s lídrom Golden State Warriors ukázala svoje umenie, keď premenila prvých sedem striel a napokon zapísala 26 bodov v súťaži, v ktorej sa tradične za úspešný pokus spoza oblúka udeľuje jeden, alebo dva body. Ionescuová pritom hádzala z "mužskej" trojky, k dispozícii mala iba tradične menšie lopty, s ktorými sa hrá WNBA. Curry sa nenechal zahanbiť a nazbieral 29 bodov, keď premenil 9 zo záverečných 10 striel. "Videl som, čo dokázala minulé leto. Dnes na mňa vytvorila poriadny tlak, čo bolo skvelé. Obaja sme strieľali výborne, bola to úžasná zábava, skvelých 70 sekúnd z oboch strán," vyzdvihol súperku Curry podľa ESPN.



Štandardnú súťaž trojkárov vyhral rovnako ako pred rokom Damian Lillard. Nazbieral 26 bodov a zdolal o dva Trae Younga a Karla-Anthonyho Townsa.