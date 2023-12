McDavid 581. asistenciou v 600. zápase predbehol Petra Šťastného

New York 31. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Connor McDavid vo svojom 600. zápase v zámorskej NHL zaznamenal proti Los Angeles (3:2 pp a sn) gól a asistenciu. Kapitán "olejárov" si pripísal 581. gólovú prihrávku v priebehu prvých 600 duelov v kariére, čím sa v historických tabuľkách posunul pred Slováka Petra Šťastného na štvrté miesto. Viac asistencií nazbierali za rovnaký čas iba Bobby Orr (591), Mario Lemieux (721) a Wayne Gretzky (925).



"Vždy, keď sa spomínajú títo hráči, viete, že to robíte dobre. Patria medzi najlepších hráčov a byť v takejto spoločnosti pre mňa veľa znamená," uviedol McDavid pre nhl.com. Centrovi elitného útoku Oilers patrí s 897 bodmi v 600 zápasoch piate miesto v histórii súťaže. Pred ním sú len Peter Šťastný (901), Mike Bossy (921), Mario Lemieux (1215) a Wayne Gretzky (1451).



Švédsky obranca Erik Karlsson sa stal 18. obrancom v NHL, ktorý dosiahol na métu 600 asistencií. Viac ich má spomedzi aktívnych hráčov iba bek Caroliny Brent Burns (606). Karlsson dosiahol tento míľnik v 954. zápase, čím sa stal ôsmym najrýchlejším bekom v histórii profiligy.



Alexander Ovečkin strelil gól s poradovým číslom 829. Ruský útočník sa presadil proti 171. rôznemu brankárovi. Viac ich prekonali iba Patrick Marleau (177) a Jaromír Jágr (178).



Hetrikom sa v noci na nedeľu blysol za NY Rangers Artemij Panarin. Ruský útočník dosiahol v prebiehajúcej sezóne ako tretí hráč NHL na 50-bodovú métu (23+27). Rovnako sa to podarilo aj jeho tímu, ktorý ako prvý v sezóne nazbieral 50 bodov. Naposledy to dokázali Rangers v ročníku 1993/94, v ktorom získali Stanleyho pohár.



Devätnásťročný kanadský útočník Adam Fantilli (Columbus) predĺžil svoju bodovú sériu na štyri zápasy (2+2). Pripojil sa tak k Rickovi Nashovi, Zachovi Werenskému, Pierrovi-Lucovi Duboisovi a Nikolajovi Žerdevovi. Všetci spomínaní hráči dosiahli ako tínedžeri aspoň štvorzápasovú bodovú sériu za Blue Jackets.



Obranca New Jersey Luke Hughes sa stal druhým nováčikom v histórii organizácie Devils, ktorý skóroval v troch za sebou idúcich dueloch. Pridal sa tak k Barrymu Beckovi, ktorému sa to podarilo ešte v sezóne 1977/78.



Roman Josi z Nashvillu strelil 166. gól za "predátorov", čím sa v historických tabuľkách medzi obrancami vyrovnal Sheovi Weberovi.