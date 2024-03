McDavid dosiahol 120-bodovú métu, Giroux bleskovo udrel v oslabení

New York 29. marca (TASR) - Kapitán hokejistov Edmontonu Connor McDavid sa stal siedmym hráčom v zámorskej NHL, ktorý minimálne v troch sezónach za sebou dosiahol hranicu 120 bodov. Gólom a dvoma asistenciami pomohol k víťazstvu Oilers nad Los Angeles 4:1.



Na čele tohto poradia je Wayne Gretzky (120 bodov, 13 sezón za sebou 1979-80 - 1991-92), nasledujú Guy Lafleur (5, 1975-76 - 1979-80), Phil Esposito (5, 1970-71 - 1974-75), Mario Lemieux (3, 1987-88 - 1989-90), Paul Coffey (3, 1983-84 - 1985-86) a Marcel Dionne (3, 1978-79 - 1980-81).



McDavid a Leon Draisaitl (3A) asistovali pri dvoch góloch “olejárov” a celkovo mali spoločne asistencie pri 117 góloch tímu v kariére. Prekonali tak zápis dvojice Capitals - Alexandra Ovečkina a Nicklas Backströma (116) a osamostatnili sa na treťom mieste. Pri viac góloch spoločne asistovali len Anže Kopitar s Drewom Doughtym (122) a Sidney Crosby s Krisom Letangom (119).



McDavid má na konte 122 bodov, o jeden menej ako Nathan MacKinnon (Colorado) a o dva menej ako líder produktivity Nikita Kučerov (Tampa Bay).



Vydarený návrat po dvanásťzápasovej absencii spôsobenej otrasom mozgu absolvoval Mark Giordano, ktorý druhým gólom v sezóne pomohol Torontu k víťazstvu nad Washingtonom 5:1. Vo veku 40 rokov a 177 dní sa stal tretím najstarším obrancom Maple Leags s gólom. Klubový rekord drží Allan Stanley, ktorý 8. novembra 1967 skóroval vo veku 41 rokov a 252 dní.



Aleksander Barkov (728 zápasov) je štvrtý najrýchlejší Fín na méte 700 bodov. Proti NY Islanders (2:3) mal útočník Floridy bilanciu 1+1. Rýchlejšie nazbierali 700 bodov v NHL spomedzi Fínov len Jarri Kurri (483 zápasov), Teemu Selänne (541) a Tomas Sandström (719 GP).



Florida si napriek prehre zabezpečila účasť v play off. Panthers sa môžu stať štvrtým rôznym tímom za uplynulých 20 rokov, ktorý postúpi dvakrát za sebou do finále Stanley Cupu. V rokoch 2020-22 boli v troch finále za sebou hráči Tampy Bay, Pittsburgh si zahral finále dvakrát za sebou v rokoch 2008 - 2009 a 2016 - 2017 a Detroit bojoval o Stanley Cup v rokoch 2008 – 2009.



Claude Giroux strelil najrýchlejší gól v oslabení v histórii Ottawy Senators. V zápase s Chicagom otvoril skóre v početnej nevýhode už v 36. sekunde. Doterajší rekord “senátorov” držal Jeff Lazaro, ktorý 8. januára 1993 skóroval v čase 1:00. Bol to štvrtý najrýchlejší gól v oslabení v histórii NHL od sezóny 1933-34, keď sa tieto štatistiky začali počítať. Rýchlejšie otvorili skóre v oslabení len Wayne Gretzky (0:30 - 10. decembra 1986), Dirk Graham (0:30 - 18. októbra 1986) a Brad Marchand (0:32 - 8. februára 2024).



Giroux sa stal po Danielovi Alfredssonovi druhým “senátorom”, ktorý vo veku 35 a viac rokov mal aspoň dva sezóny s minimálne 20 gólmi.



V drese Caroliny sa po výmene z Pittsburghu dobre uviedol Jake Guentzel, ktorý mal proti Detroitu (4:0) dve asistencie a v desiatich dueloch za Hurricanes nazbieral 14 bodov (2+12). Len Ray Whitney (4+10) nazbieral od sezóny 1997-98 toľko bodov za prvých 10 zápasov v drese Caroliny.



Sebastian Aho sa stal štvrtým hráčom v histórii Hurricanes/Whalers, ktorý mal aspoň dve sezóny s 50 asistenciami. Okrem neho to dokázali Ron Francis (11x; najviac 69 v 1989-90), Mike Rogers (65 v 1980-81 a 61 v 1979-80) a Ray Whitney (53 v 2008-09 a 51 v 2006-07).



Aho zaznamenal 55. zápas s viac ako jednou asistenciou, prekonal svojho trénera Roda Brind’Amour a dostal sa na tretie miesto v klubovej histórii.



Útočník NY Rangers Chris Kreider strelil na ľade Colorada svoj 106. gól v presilovke a vyrovnal tak zápis Briana Leetcha na treťom mieste v klubovej histórii. Na prvých dvoch miestach sú Camille Henry (116) a Rod Gilbert (108).



Nathan MacKinnon sa v drese "lavín" do štatistík nezapísal, jeho bodová šnúra sa tak skončila na čísle 19 a domáca séria s aspoň bodom od začiatku sezóny na čísle 35 - päť zápasov za absolútnym rekordom, ktorý drží Wayne Gretzky (40 zápasov za Los Angeles Kings v sezóne 1988/89). Rangers vedú NHL so 49 víťazstvami a 102 bodmi a stali sa prvým tímom, ktorý v tejto sezóne “vygumoval” MacKinnona v Ball Arene.



Skončila sa aj dlhá séria Nashvillu, ktorý nebodoval prvýkrát po 18 zápasoch. Predators prehrali na ľade Arizony 4:8 a nevyužili šancu stať sa 15. tímom v NHL, ktorý bodoval v 19 zápasoch za sebou. Nashville vyšiel naprázdno prvýkrát od 15. februára.



Hviezdou Coyotes bol 19-ročný Logan Cooley, ktorý dal svoj prvý hetrik v NHL. Stal sa prvým nováčikom tímu s hetrikom po necelých troch rokoch, keď to v zápase s Los Angeles dokázal 5. apríla 2021 Michael Bunting. Clayton Keller si v drese domácich pripísal gól a tri asistencie. Všetky štyri body nazbieral v druhej tretine. Stal sa štvrtým hráčom Coyotes, ktorý získal štyri body v jednej dvadsaťminútovke. Predtým to dokázali Nick Schmaltz (0+4, 5. marca 2022), Rostislav Klesla (0+4, 28. marca 2013) a Shane Doan (1+3, 8. marca 2003).



Dve asistencie zaznamenal Josh Doan, syn legendy “kojotov” Shanea Doana. V prvých dvoch zápasoch NHL má 22-ročný útočník bilanciu 2+2. Štyri body v prvých dvoch zápasoch kariéry zaznamenali v klubovej histórii len Brian Mullen a Dale Hawerchuk (obaja 2+2). Doanov otec Shane nazbieral v prvých dvoch dueloch kariéry ešte v drese pôvodných Jets tri asistencie.



Spomedzi aktívnych hráčov mali viac ako jeden bod v dvoch zápasoch kariéry NHL len Elias Pettersson, Jesper Bratt, Vladimir Tarasenko a Anže Kopitar.



Do play off postúpil aj Dallas, čo znamená, že Joe Pavelski si o Stanley Cup zahrá šestnástykrát v kariére. Vyrovnal tak zápis viacerých hráčov, medzi nimi aj Zdena Cháru. Najviackrát v play off štartoval Chris Chelios (24).