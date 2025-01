McDavid dostal trojzápasový dištanc za zákrok na Garlanda

Edmonton 21. januára (TASR) - Kanadský hokejový útočník Connor McDavid si v zámorskej NHL nezahrá v troch stretnutiach. Kapitán hokejistov Edmontonu Oilers dostal trest za zákrok na Connora Garlanda vo víkendovom zápase proti Vancouveru Canucks.



Podľa podmienok kolektívnej zmluvy príde na základe priemerného ročného platu o sumu vyše 195-tisíc dolárov. Táto suma poputuje do Fondu núdzovej pomoci pre hráčov. Rozhodlo o tom Oddelenie hráčskej bezpečnosti NHL.



K incidentu došlo v závere tretej tretiny, keď McDavid pred bránkou Canucks kroščekoval domáceho útočníka a pykal za to vylúčením do konca zápasu. Vancouver zvíťazil na vlastnom ľade 3:2.