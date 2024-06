McDavid má na dosah Gretzkého a chce vyrovnať Toronto z roku 1942

New York 19. júna (TASR) - Connorovi McDavidovi chýba už len päť bodov na vyrovnanie rekordu produktivity v play off zámorskej NHL a bude na to mať minimálne jeden pokus. Kapitán Edmontonu však dúfa, že budú dva po tom, ako jeho tím odvrátil aj druhú hrozbu prehry a v noci na stredu znížil stav finálovej série o Stanleyho pohár s Floridou na 2:3 na zápasy.



Práve dvadsaťsedemročný center mal obrovský podiel na oboch víťazstvách Oilers, ktorými znížili sériu z 0:3. Vo štvrtom i piatom stretnutí zaznamenal ako prvý v histórii NHL dva štvorbodové zápasy po sebe vo finále. V tohtoročnom play off nazbieral v 23 dueloch už 42 (8+34) a pred ním zostali len Wayne Gretzky (47 bodov v roku 1985), Mario Lemieux (44 - 1991) a opäť Gretzky (43 v roku 1988). "Je to šialené jazda a sme radi, že potrvá ešte aspoň jeden deň. To je to, čo sme si tu zaslúžili - ďalší deň, ďalší boj. V Edmontone budeme pripravení," povedal.



Kapitán po zápase, v ktorom Edmonton zvíťazil 5:3, zdôraznil, že to bol tímový výkon, no McDavid vyčnieval nie len bilanciou 2+2, ale aj svojou bojovnosťou, prehľadom a technikou. Tú predviedol najmä v 32. minúte, keď pri presilovke potiahol puk z vlastného pásma okolo troch brániacich hráčov až pred bránku a naservíroval ho Coreymu Perrymu. "Pozeral som, ako sa preštrikoval cez súperov a prihral mi. Ani som si nezakričal, proste videl, že idem pred bránku. Je to proste taký veľký hráč," pochválil ho Perry.



Séria sa sťahuje do Edmontonu, kde je v noci na sobotu šiesty duel. McDavid a spol. dúfajú, že nie posledný a že sa im podarí napodobniť Toronto Maple Leafs z roku 1942. Oilers strelili od konca tretieho zápasu, keď už v každom ďalšom čelili vypadnutiu, 13 gólov. Viac ich dali (19) iba hráči Toronta, ktorí pred 82 rokmi dokázali ako jediní v histórii otočiť vo finále nepriaznivý stav 0:3 na zápasy a Detroit Red Wings zdolali 4:3.



"Veríme si, vieme, že sa cez to môžeme dostať a že dokážeme hocičo," dodal McDavid.