McDavid, MacKinnon a Ullmark sa stali hráčmi mesiaca február

New York 1. marca (TASR) - Hráčmi mesiaca február v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočník Connor McDavid z Edmontonu, útočník Nathan MacKinnon z Colorada a brankár Linus Ullmark z Bostonu. Informovala o tom oficiálna webstránka súťaže.



Prvou hviezdou mesiaca sa stal McDavid, ktorý zaznamenal 23 bodov (9+14) v jedenástich stretnutiach Edmontonu. Kapitán "olejárov" doviedol svoj tím k štyrom víťazstvám. Výbornú formu korunoval v uplynulých štyroch dueloch, keď dvakrát skóroval v každom z nich. Počas mesiaca šiestykrát v kariére prekonal 100-bodovú hranicu. Zároveň sa stal piatym najmladším hráčom v histórii profiligy, ktorý nazbieral 800 bodov (21. februára proti Philadelphii). Mesiac február zavŕšil prekonaním 50-gólovej méty, čím sa stal prvým hráčom v NHL od sezóny 1995/96, ktorému sa to podarilo v 61 alebo menej zápasoch.



MacKinnon nazbieral v desiatich dueloch 17 bodov (9+8) a Avalanche aj vďaka nemu zvíťazili vo februári sedemkrát. Kanadský center získal až 15 zo 17 bodov v rovnovážnom stave. V uplynulých ôsmich zápasoch zaznamenal viacbodový duel, čím vyrovnal svoje kariérne maximum zo sezóny 2018/19.



Ullmark vychytal v bráne Bostonu šesť víťazstiev a ani raz neokúsil počas mesiaca prehru. V šiestich dueloch zaznamenal 94,7-percentnú úspešnosť zákrokov s priemerom 1,79 inkasovaného gólu na zápas. Dvadsaťdeväťročný Švéd však upútal pozornosť najmä tým, že 25. februára strelil gól do prázdnej bránky Vancouveru (3:1). Stal sa 13. rôznym brankárom v histórii NHL, ktorý strelil gól v základnej časti (prvý od 9. januára 2020). Švédsky brankár zavŕšil mesiac 54 zákrokmi na ľade Calgary (4:3 pp). Zároveň sa stal druhým najrýchlejším brankárom v histórii ligy, ktorý dosiahol hranicu 30 víťazstiev, keď sa mu to podarilo v 37. zápase. V ligových štatistikách brankárov kraľuje počtu výhier (31), priemeru inkasovaných gólov na zápas (1,88) aj v percentuálnej úspešnosti zákrokov (93,8%).