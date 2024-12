McDavid napodobil Lemieuxa, Hollowaya s Brobergom vypískali

Edmonton 8. decembra (TASR) - Kapitán hokejistov Edmontonu Oilers Connor McDavid sa na víťazstve v NHL nad St. Louis Blues (4:2) podieľal gólom a asistenciou. V kalendárnom roku 2024 nazbieral v súčte základnej časti aj play off 123 asistencií, čím vyrovnal zápis Maria Lemieuxa z roku 1992.



Jediný hráč, ktorý v histórii profiligy nazbieral v jednom roku viac asistencií je Wayne Gretzky. Podarilo sa mu to deväťkrát, najviac v roku 1985, keď si pripísal 167 asistencií.



Udalosťou duelu medzi Oilers a Blues boli návraty útočníka Dylana Hollowaya a obrancu Philipa Broberga do Edmontonu po letnom odchode z klubu, s ktorým si v minulej sezóne zahrali vo finále Stanley Cupu.



Blues získali oboch cez tzv. offer sheet, keď dali hráčom ponuku a Edmonton ju nedokázal dorovnať. Tento nástroj je možný použiť len u obmedzených voľných hráčov, ktorí nemali možnosť prihlásiť sa na arbitráž. Broberg podpísal s Blues dvojročnú zmluvu na 9,16 miliónov dolárov a Holloway sa upísal St. Louis tiež na dva roky v celkovej hodnote 4,58 milióna.



Priaznivci Edmontonu na Hollowaya aj Broberga pískali pri každom dotyku s pukom. “Fanúšikovia Oilers sú veľmi vášniví. Milujú svoj tím a pravdepodobne cítili, že títo hráči tu nechceli byť. Nechceli tým vyjadriť nenávisť voči nim, ale chceli prejaviť podporu svojmu klubu,” povedal podľa sportsnet.ca tréner “olejárov” Kris Knoblauch.



Holloway strelil v tretej tretine svoj deviaty gól v sezóne, keď znížil na 1:3, Broberg nebodoval. “Myslím, že Holloway bol jeden z našich lepších hráčov a celkom dobre to zvládol aj Broberg, ktorý bol veľa na ľade. Fanúšikovia im dali najavo svoj postoj, vedeli do čoho idú, čakali takúto reakciu a hoci to nemali jednoduché, zvládli to,” dodal tréner “bluesmanov” Jim Montgomery.