McDavid napodobnil Bureho, McKinnon prekonal zápis Svatoša

New York 22. januára (TASR) - Connor McDavid sa ako prvý hráč v tejto sezóne hokejovej NHL dostal na métu 40 gólov. Kapitán Edmontonu otvoril skóre duelu vo Vancouveri, kde Oilers vyhrali 4:2. Na 40 gólov potreboval 48 zápasov, čo naposledy v profilige dokázal Pavel Bure v sezóne 1999-2000.



Ku gólu pridal McDavid aj asistenciu a desiatykrát v kariére zaznamenal desaťzápasovú bodovú sériu. Štyridsať gólov v úvodných 48 zápasoch sezóny strelil 26-ročný kanadský útočník spomedzi aktívnych hráčov ako prvý. V minulej sezóne sa na túto métu dostal Auston Matthews (Toronto Maple Leafs) v 49. zápase. Rekordérom histórie NHL je Alexander Mogiľnyj, ktorý v sezóne 1992-1993 strelil v drese Buffala Sabres 40 gólov v prvých 35 zápasoch. S 88 bodmi McDavid jednoznačne kraľuje aj produktivite NHL, druhý je jeho spoluhráč Leon Draisaitl (73 bodov).



Nathan MacKinnon rozhodol ako jediný strelec v nájazdoch o víťazstve Colorada 2:1 na ľade Seattlu. Útočník Avalanche zaznamenal 13. úspešný nájazd a dostal sa na štvrté miesto klubových štatistík, keď prekonal zápis bývalého slovenského útočníka Mareka Svatoša. Rekordérom “lavín” je Milan Hejduk, autor 25 úspešných nájazdov.



Sebastian Aho zaznamenal čistý hetrik, ktorým pomohol Caroline k víťazstvu 5:2 na ľade New Yorku Islanders. Fínsky útočník zažil šiesty trojgólový zápas v NHL a prezentoval sa 14. čistým hetrikom v klubovej histórii. Naposledy sa to podarilo obrancovi Justinovi Faulkovi 13. februára 2018.



Útočník Dallasu Jason Robertson si pri víťazstve nad Arizonou (4:0) pripísal 100. asistenciu v NHL vo svojom 176. zápase. V histórii Stars/Minnesota North Stars to dokázali rýchlejšie len Bobby Smith (141), Tim Young (144) a Neal Broten (146).



Raketový štart do zápasu mali hokejisti Nashvillu, ktorí už v prvej minúte viedli nad Los Angeles 2:0. V 19. sekunde skóroval Mikael Granlund a v 39. sekunde zvýšil na 2:0 Matt Duchene. Predators sa stali 15. tímom v histórii súťaže, ktorý strelil dva góly v úvodných 39 sekundách.



Útočník Winnipegu Nikolaj Ehlers strelil svoj 176. gól a stal sa najlepším dánskym kanonierom v histórii NHL, keď prekonal Fransa Nielsena. Jeho spoluhráči zaznamenali jubileá, Blake Wheeler si pripísal 900. bod a Kyle Connor sa na métu 400 dostal za 431 duelov. Rýchlejší bol v klubovej histórii len Iľja Kovaľčuk (403).



Darryl Sutter je najúspešnejším trénerom v histórii Calgary Flames. V zápase s Tampou (6:3) zaznamenal 194. víťazstvo na lavičke “plameňov” a dostal sa na prvé miesto pred Boba Johnsona.



Obranca Buffala Rasmus Dahlin prispel k víťazstvu Sabres nad Anaheimom (6:3) dvoma asistenciami a zaznamenal 48. viacbodový zápas v kariére. Vo veku 22 rokov a menej to okrem Dahlina dokázalo len jedenásť obrancov v histórii NHL.



Florida skórovala v zápase s Minnesotou (5:3) v každej tretine v posledných 40 sekundách. V čase 19:47 sa presadil Anton Lundell, Carter Verhaeghe skóroval v čase 39:32 a Sam Reinhart sa presadil 39 sekúnd pred treťou sirénou. Niečo podobné sa stalo len trinástykrát v histórii a druhýkrát za poslednú dekádu.



Veterán Toronta Mark Giordano sa stal druhým obrancom v klubovej histórii, ktorý skóroval v dvoch zápasoch za sebou vo veku 39 a viac rokov. Pred ním to dokázal len Tim Horton v sezóne 1968-1969. Giordano sa v zápase s Montrealom presadil už v 53. sekunde a stal sa tretím obrancom Maple Leafs, ktorý skóroval v prvej minúte. V novembri 1996 sa to podarilo Mathieuovi Schneiderovi (43. sekunda) a vo februári 1965 Timovi Hortonovi (10. sekunda).