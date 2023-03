McDavid napodobnil Lemieuxa a Jágra, Montour prekonal zápis Švehlu

New York 19. marca (TASR) - Najproduktívnejší hráč hokejovej NHL Connor McDavid prispel k triumfu Edmontonu na ľade Seattlu (6:4) gólom a dvoma asistenciami. Zaznamenal tak 20. trojbodový duel v sezóne. Naposledy sa v profilige podarilo niečo podobné v ročníku 1995/96 Mariovi Lemieuxovi (29) a Jaromírovi Jágrovi (25) za Pittsburgh. Obranca Floridy Brandon Montour prekonal zápis Róberta Švehlu z toho istého ročníka.



V drese Oilers skóroval aj Zach Hyman, ktorý zaznamenal prvú 30-gólovú sezónu v kariére. Po McDavidovi, Leonovi Draisaitlovi a Ryanovi Nugentovi-Hopkinsovi je štvrtý hráč Edmontonu, ktorý dosiahol túto métu. Naposledy strelilo kvarteto strelcov “olejárov” aspoň 30 gólov v sezóne 1989/90 (Esa Tikkanen, Mark Messier, Jari Kurri a Glenn Anderson). Brankár Stuart Skinner vychytal 29. víťazstvo v sezóne a v počte triumfov spomedzi nováčikov vyrovnal klubový rekord Granta Fuhra.



Nathan MacKinnon sa na víťazstve Colorada v Detroite (5:1) podieľal štyrmi bodmi (1+3). Kanadský útočník strelil svoj 30. gól v sezóne a stal sa piatym hráčom Avalanche/Quebec Nordiques s minimálne piatimi 30-gólovými sezónami. Pridal sa tak ku štvorici hráčov - Joeovi Sakicovi (9), Petrovi Šťastnému (8), Michelovi Gouletovi (8) a Milanovi Hejdukovi (5).



Český útočník David Pastrňák (Boston) strelil v Minnesote svoj 47. gól v sezóne. V drese Bruins dosiahol naposledy métu 50 gólov Cam Neely (1993/94). Druhý najlepší strelec NHL Pastrňák je jeden gól od vyrovnania svojho maxima (48) zo sezóny 2019/20.



Jeho spoluhráči Patrice Bergeron (1+1) a Brad Marchand (0+3) sa podieľali na 407. a 408. spoločnom góle v základnej časti. Prekonali tak Phila Esposita a Kena Hodgea (406) a osamostatnili sa na čele poradia v klubovej histórii.



Vince Dunn zaznamenal v drese Seattlu asistenciu a bodoval v dvanástom zápase za sebou. Stal sa len deviatym obrancom za predošlých 20 rokov, ktorému sa to podarilo. Lídrom v tomto období je Shayne Gostisbehere, ktorý v sezóne 2015/16 bodoval v 15 zápasoch v rade.



Martin Nečas vyhral súboj s časom a ako druhý hráč v tejto sezóne skóroval v poslednej sekunde tretej tretiny. Český útočník Caroliny vyrovnal 0,3 sekundy pred koncom vo Philadelphii na 5:5. Pred ním skóroval v poslednej sekunde obranca NY Rangers K'Andre Miller (12. januára). V klubovej histórii Canes dali pred Nečasom gól v poslednej sekunde len dvaja hráči - Jeff Skinner (8. marca 2016) a Dave Keon (19. októbra 1980).



Víťazný gól Hurricanes na ľade Flyers strelil v predĺžení Sebastian Aho a skompletizoval svoj siedmy hetrik v kariére. Viac ich v klubovej histórii dosiahli len Eric Staal (13) a Ron Francis (9).



Obranca Floridy Brandon Montour zaznamenal v stretnutí s New Jersey (4:2) dve asistencie a na konte má v 67 zápasoch už 58 bodov. Dostal sa na druhé miesto v klubovej histórii medzi obrancami, keď prekonal zápisy Róberta Švehlu (57 - 1995/96) a Aarona Ekblada (57 - 2021/22). Rekord drží Keith Yandle (62 - 2018/19).



Kapitán “panterov” Aleksander Barkov (238+375) mal bilanciu 1+1 a so 613 bodmi vyrovnali na čele klubovej histórie rekord Jonathana Huberdeaua (198+415). Útočník Dallasu Jason Robertson strelil dva góly a prispel k víťazstvu nad Calgary 6:5 pp. Dvadsaťtriročný Kanaďan zaznamenal druhú 40-gólovú sezónu za sebou len ako tretí hráč v klubovej histórii. Pred ním to dokázali Dino Ciccarelli (trikrát, 1985-1988) a Dave Gagner (dvakrát, 1989-1991).



Patrick Kane z New Yorku Rangers zaznamenal proti Pittsburghu (6:0) dve asistencie a s 1232 bodmi vyrovnal zápis Phila Housleyho na historickom druhom mieste spomedzi Američanov. Na čele je Mike Modano (1374).