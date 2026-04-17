Piatok 17. apríl 2026
McDavid nazbieral 138 bodov a šiestykrát získal trofej Arta Rossa

.
Kapitán Edmontonu Oilers Connor McDavid (97) reaguje po údere do tváre v zápase zámorskej NHL Edmonton Oilers - Vancouver Canucks v Edmontone vo štvrtok 16. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Edmonton 17. apríla (TASR) - Kanadský hokejový útočník Connor McDavid sa stal šiestykrát najproduktívnejším hráčom základnej časti zámorskej NHL. V záverečnom dueli proti Vancouveru sa štyrmi bodmi za asistencie podieľal na víťazstve 6:1. Celkovo nazbieral 134 kanadských bodov, druhý v poradí Nikita Kučerov zaostal o osem.

Pre 29-ročného McDavida to bola individuálne druhá najlepšia sezóna v kariére. Viac sa mu darilo iba v ročníku 2022/2023, keď získal trofej Arta Rossa za 153 bodov (64+89). V základnej časti 2025/2026 nastúpil do všetkých 82 zápasov, v ktorých strelil 48 gólov a druhýkrát v kariére nazbieral 90 asistencií.

McDavidove prvenstvo v bodovaní bolo prakticky isté po tom, čo Kučerov nezískal ani bod v záverečnom zápase Tampy Bay proti NY Rangers. Vďaka tomu si Kanaďan udržal štvorbodový náskok na čele, ktorý proti Vancouveru ešte zdvojnásobil. Tri asistencie si pripísal už prvej tretine a podieľal sa nimi na prvom hetriku Matthewa Savoiea.

McDavid triumfoval v produktivite ligy v rokoch 2017, 2018, 2021, 2022 a 2023. V uplynulých dvoch sezónach získal Art Ross Trophy Kučerov. Kapitán Edmontonu sa vyrovnal Gordiemu Howeovi a Mariovi Lemieuxovi, ktorí získali trofej Arta Rossa takisto šesťkrát. Viac prvenstiev v produktivite dosiahol v kariére iba Wayne Gretzky - 10. McDavid sa v tomto ukazovateli odpútal od Jaromíra Jágra a Phila Esposita, ktorí boli päťkrát najproduktívnejší hráči základnej časti. Už deviatykrát v kariére prekonal métu sto bodov.
.

Neprehliadnite

GAŠPAR: Voľby poštou zo zahraničia sa dajú manipulovať,treba to zmeniť

VIDEO: TRAGICKÁ ZRÁŽKA VLAKU S KAMIÓNOM: Hlásia úmrtie a 21 zranených

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína