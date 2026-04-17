< sekcia Šport
McDavid nazbieral 138 bodov a šiestykrát získal trofej Arta Rossa
Pre 29-ročného McDavida to bola individuálne druhá najlepšia sezóna v kariére.
Autor TASR
Edmonton 17. apríla (TASR) - Kanadský hokejový útočník Connor McDavid sa stal šiestykrát najproduktívnejším hráčom základnej časti zámorskej NHL. V záverečnom dueli proti Vancouveru sa štyrmi bodmi za asistencie podieľal na víťazstve 6:1. Celkovo nazbieral 134 kanadských bodov, druhý v poradí Nikita Kučerov zaostal o osem.
Pre 29-ročného McDavida to bola individuálne druhá najlepšia sezóna v kariére. Viac sa mu darilo iba v ročníku 2022/2023, keď získal trofej Arta Rossa za 153 bodov (64+89). V základnej časti 2025/2026 nastúpil do všetkých 82 zápasov, v ktorých strelil 48 gólov a druhýkrát v kariére nazbieral 90 asistencií.
McDavidove prvenstvo v bodovaní bolo prakticky isté po tom, čo Kučerov nezískal ani bod v záverečnom zápase Tampy Bay proti NY Rangers. Vďaka tomu si Kanaďan udržal štvorbodový náskok na čele, ktorý proti Vancouveru ešte zdvojnásobil. Tri asistencie si pripísal už prvej tretine a podieľal sa nimi na prvom hetriku Matthewa Savoiea.
McDavid triumfoval v produktivite ligy v rokoch 2017, 2018, 2021, 2022 a 2023. V uplynulých dvoch sezónach získal Art Ross Trophy Kučerov. Kapitán Edmontonu sa vyrovnal Gordiemu Howeovi a Mariovi Lemieuxovi, ktorí získali trofej Arta Rossa takisto šesťkrát. Viac prvenstiev v produktivite dosiahol v kariére iba Wayne Gretzky - 10. McDavid sa v tomto ukazovateli odpútal od Jaromíra Jágra a Phila Esposita, ktorí boli päťkrát najproduktívnejší hráči základnej časti. Už deviatykrát v kariére prekonal métu sto bodov.
