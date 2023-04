McDavid nazbieral už 151 bodov, Kempe vyrovnal zápis Pálffyho

New York 9. apríla (TASR) - Kapitán hokejistov Edmontonu Connor McDavid dosiahol v zámorskej NHL ďalší významný míľnik. Ako šiesty hráč histórie sa dostal na métu 150 bodov, naposledy sa to podarilo pred 27 rokmi Mariovi Lemieuxovi. Rekord NHL v počte víťazstiev vyrovnal Boston, Sidney Crosby zaznamenal 1500. bod. V akcii boli všetky tímy, prvýkrát v histórii sa hralo v jeden deň 16 zápasov. Útočník LA Adrian Kempe vyrovnal zápis Žigmunda Pálffyho spred 21 rokov.



McDavid zaznamenal pri víťazstve 6:1 v San Jose tri body za dva góly a asistenciu. Na konte má celkovo už 151 bodov (64+87). Naposledy sa cez hranicu 150 bodov dostal v základnej časti NHL Lemieux (161 bodov v ročníku 1995/96). Pred McDavidom to dokázali Wayne Gretzky (9x), Lemieux (4x), Phil Esposito, Steve Yzerman a Bernie Nichols.



Na ceste za 150 bodmi vyšiel McDavid naprázdno len v siedmich z 80 zápasov, ktoré v tejto sezóne odohral. Spomedzi hráčov, ktorí dosiahli v sezóne 100 bodov bol lepší len Wayne Gretzky. “The Great One” nebodoval v sezónach 1983-84 a 1985-86 len v troch dueloch.



McDavid zaznamenal 22. zápas s minimálne tromi bodmi. Za uplynulých 30 rokov boli v NHL lepší len Lemieux (32 v 1992-93 a 29 v 1995-96), Jágr (25 v 1995-96) a Sergej Fiodorov (22 v 1993-94).



Hokejisti Bostonu vyrovnali rekord v počte víťazstiev v základnej časti NHL, keď zdolali New Jersey 2:1 a zaznamenali už 62. triumf v prebiehajúcej sezóne. Bruins zopakovali zápisy Detroitu (1995/96) a Tampy Bay (2018/19) a ešte majú tri zápasy na to, aby stanovili nový rekord súťaže. Do konca základnej časti ešte odohrajú stretnutia proti Philadelphii, Washingtonu a Montrealu.



Bruins majú na konte 129 bodov so šancou prekonať aj rekordných 132 bodov Montrealu z ročníka 1976/77, keď sa ešte hrala 80-zápasová sezóna a tímy nemohli zbierať extra body v predĺžení alebo nájazdoch. Boston si už dávnejšie zabezpečil Prezidentskú trofej pre víťaza základnej časti.



Brankár “medveďov” Linus Ullmark zaznamenal 39. víťazstvo v sezóne, prekonal Tinyho Thompsona (38 v sezóne 1929-30) a osamostatnil sa na druhom mieste v klubovej histórii. Na čele je Pete Peeters (40 v 1982-83).



V drese New Jersey zaznamenal 96. bod Jack Hughes a vyrovnal klubový rekord Patrika Eliáša zo sezóny 2000-01.



Kapitán Pittsburghu Crosby ako 15. hráč v histórii NHL dosiahol na métu 1500 bodov, keď dal dva góly a pridal asistenciu v súboji s Detroitom (5:1). Crosby má na konte má spolu 550 gólov a 950 asistencií. Míľnik dosiahol ako šiesty najrýchlejší, potreboval na to 1188 zápasov. Rýchlejšie na túto métu dosiahli len Wayne Gretzky (620 zápasov), Mario Lemieux (747), Marcel Dionne (1078), Jaromír Jágr (1165) a Phil Esposito (1166). Crosby na to potreboval o 11 zápasov menej ako súčasný generálny manažér Red Wings Steve Yzerman (1199).



Crosby zaznamenal 170. trojbodový duel v kariére, čím prekonal bývalého obrancu Penguins Paula Coffeyho (169) a osamostatnil sa na ôsmom mieste v histórii súťaže.



Ako druhý obranca v histórii Buffala sa na métu 70 bodov dostal Rasmus Dahlin. Pred ním to dokázal v klubovej histórii len Phil Housley (3x).



Obranca Anaheimu Cam Fowler strávil v zápase s Arizonou na ľade až 38:55 min a stanovil rekord v základnej časti súťaže, odkedy v NHL merajú odohratý čas (1997/98). Doterajší rekord držal Dennis Wideman, ktorý mal v drese Calgary 18. januára 2014 čas na ľade 38:05.



Matthew Tkachuk strelil víťazný gól Floridy proti Washingtonu a stal sa tretím hráčom Panthers so 40 presnými zásahmi v sezóne. Pred ním to dokázali Pavel Bure (59 v 2000-01 a 58 v 1999-00) a Carter Verhaeghe (41 v 2022-23).



Obranca Winnipegu Josh Morissey zaznamenal 57. asistenciu v sezóne a na štvrtom mieste histórie Jets/Atlanta Thrashers vyrovnal zápis Mariána Hossu z ročníka 2006-07. Rekord drží Blake Wheeler (71).



Ryan Hartman sa podieľal v priebehu 20 sekúnd na dvoch góloch v oslabení (1+1) v zápase Minnesoty so St. Louis. Od sezóny 1933-34 to dokázal ako trinásty hráč v histórii, naposledy Peter Forsberg (dva body v oslabení za 11 sekúnd za Colorado 3. 12. 1995).



Útočník Los Angeles Adrian Kempe strelil v zápase s Coloradom dva góly a na konte má 38 presných zásahov. Naposledy dal toľko gólov v drese Kings bývalý slovenský útočník Žigmund Pálffy (2000-01).