McDavid oslávil narodeniny víťazne, Stützle napodobnil zápis Hossu

New York 14. januára (TASR) - Všetkých 32 tímov hokejovej NHL bolo v akcii zo soboty na nedeľu. Predstavili sa aj šiesti Slováci, z toho piati sa tešili z víťazstva. Víťazné série natiahli hokejisti Edmontonu (10) a Seattlu (9) a vytvorili si tak klubové rekordy. Naopak, víťazné ťaženie zastavili hráči Floridy (9) a Winnipegu (8).



Tim Stützle pomohol štyrmi asistenciami k víťazstvu Ottawy nad San Jose 5:4. Nemecký útočník zaznamenal 30. zápas s viac ako jednou asistenciou v drese Senators a na 10. mieste klubovej histórie vyrovnal zápis Mariána Hossu.



Seattle aj s Tomášom Tatarom v zostave vyhral v Columbuse 7:4 a zaznamenal deviaty úspech za sebou. Vo svojej tretej sezóne v NHL si tak tím zo severozápadu USA vytvoril rekordný klubový zápas. Kraken bodovali už v trinástom zápase v sérii, Tatar pomohol k víťazstvu na ľade Blue Jackets asistenciou.



Po katastrofálnom štarte a zmene trénera sa rozbehol Edmonton. Oilers natiahli víťaznú sériu na desať zápasov, keď v Montreale rozhodol o triumfe 2:1 v predĺžení obranca Evan Bouchard. Desať zápasov za sebou vyhral Edmonton prvýkrát v klubovej histórii. Okrem toho Oilers vyhrali ôsmykrát za sebou vonku, čím vyrovnali tímový rekord zo sezóny 1986-87.



Kapitán “olejárov” Connor McDavid oslávil 27. narodeniny asistenciou na víťazný gól a bodoval v desiatom zápase za sebou. Stal sa štvrtým hráčom v histórii NHL, ktorý mal aspoň štrnásť “dvojciferných” bodových sérií. Okrem neho to dokázali Mario Lemieux (tiež 14), Guy Lafleur (15) a Wayne Gretzky (31).



Po deviatich víťazstvách sa museli s prehrou zmieriť hokejisti Floridy, ktorí nestačili na New Jersey (1:4). V drese Devils mal asistenciu Šimon Nemec a podľa hodnotenia GameScore bol najlepším hráčom svojho tímu. Deväťzápasová víťazná séria bola tretia najdlhšia v histórii “panterov.” V roku 2022 vyhrali trinásťkrát v rade a v roku 2016 uspeli v dvanástich dueloch za sebou.



Jediný gól Panthers strelil Sam Reinhart (31 gólov), ktorý skóroval v šiestom zápase za sebou. Reinhart vyrovnal na druhom mieste klubovej histórie zápis Matthewa Tkachuka, na čele štatistík je Pavel Bure, ktorý v sezóne 2000-01 strelil gól v siedmich zápasoch za sebou.



Reinhart sa stal jedenástym hráčom NHL, ktorý rozvlnil sieť v prvých šiestich zápasoch v Novom roku. Naposledy to dokázal v roku 2015 Max Pacioretty. Najdlhšiu sériu zaznamenal Newsy Lalonde, ktorý skóroval v prvých ôsmich zápasoch v roku 1920.



Kariérne míľniky dosiahli kapitán Bostonu Brad Marchand, ktorý strelil v St. Louis (4:3 pp) dva góly a dostal sa na métu 900 bodov. Útočník Tampy Bay Nikita Kučerov zaznamenal proti Anaheimu (5:1) tri asistencie a ako štvrtý hráč v klubovej histórii nazbieral 800 bodov. Pred ním to v drese “bleskov” dosiahli Steven Stamkos, Martin St. Louis a Vincent Lecavalier. Kučerov sa ako prvý hráč v tejto sezóne dostal cez hranicu 70 bodov (72).



Nathan MacKinnon rozhodol o víťazstve Colorada v Toronte 4:3. Strelil svoj 60. gól v drese Avalanche a osamostatnil sa na druhom mieste v klubovej histórii, keď predbehol Milana Hejduka (59). Na čele je Joe Sakic s 86. víťaznými gólmi.