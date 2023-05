McDavid, Pastrňák a Tkachuk sú finalisti na zisk Hartovej trofeje

New York 13. mája (TASR) - Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča sezóny hokejovej NHL získa útočník. Vedenie súťaže zverejnilo mená troch finalistov na zisk prestížneho ocenenia, sú nimi Connor McDavid z Edmontonu Oilers, David Pastrňák z Bostonu Bruins a Matthew Tkachuk z Floridy Panthers. Informoval oficiálny web NHL.



McDavid, ktorý si už v tejto sezóne zaistil Trofej Arta Rossa a Trofej Mauricea Richarda a je nominovaný aj na Cenu Teda Lindsaya, bojuje o zisk svojej tretej Hartovej trofeje v kariére. Najužitočnejší hráč NHL bol už v rokoch 2017 a 2021. V základnej časti tejto sezóny ako prvý hráč od roku 1996 pokoril métu 150 bodov. Spolu ich nazbieral 153, pričom so 64 gólmi si utvoril osobné maximum.



Pastrňák sa môže stať tretím Čechom s Hartovou trofejou po Dominikovi Hašekovi a Jaromírovi Jágrovi. V tejto sezóne bol druhý najlepší kanonier so 61 gólmi a tretí v produktivite so 113 bodmi.



Tkachuk strelil 40 gólov a zaznamenal 109 bodov. Výraznou mierou pomohol Panthers k postupu do play off, v ktorej sa "panteri" prebojovali už do finále Východnej konferencie. Tkachuk môže byť prvým hráčom Floridy s týmto ocenením.



Meno víťaza trofeje sa verejnosť dozvie 26. júna, keď sa v Nashville uskutoční slávnostné odovzdávanie výročných ocenení.