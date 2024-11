McDavid po 1000. bode: Radosť spoluhráčov a divákov je viac ako míľnik

Edmonton 15. novembra (TASR) - Connor McDavid mohol hneď v prvom striedaní nočného duelu proti Nashvillu Predators zaznamenať 1000. bod v NHL, ale svoju prvú šancu nepremenil. Kapitán Edmontonu Oilers sa však napokon dočkal a ako štvrtý najrýchlejší hráč histórie profiligy a štvrtý najmladší dosiahol túto magickú métu.



Veľký moment edmontonskej superhviezdy prišiel v tretej minúte druhej tretiny. Pri hre štyroch proti štyrom sa do brejku 2 na 1 dostali Leon Draisaitl s McDavidom, nemecký útočník prihral a McDavid vyrovnal na 1:1, keď bez prípravy prekonal Scotta Wedgewooda. “Všetci v hale vedeli, že Draisaitl bude nahrávať. Je to veľký moment, McDavid má 1000 bodov,” povedal komentátor zápasu.



Diváci v Rogers Place boli na nohách, k významnému míľniku išli na ľadovú plochu McDavidovi pogratulovať všetci spoluhráči, vedenie NHL to pri očakávanom zisku 1000. bodu povolilo. V hľadisku nechýbal ani McDavidov otec Brian, ktorý prežíval celý zápas. “Tá reakcia a radosť spoluhráčov, ktorú so mnou zdieľali je neskutočná. Vidieť šťastných kamarátov a počuť tú neuveriteľnú podporu a radosť z publika pre mňa znamená viac ako dosiahnuté body. Mám veľkú radosť z tohto míľnika a vážim si to. Bolo to doteraz skvelých 10 rokov a verím, že ďalších 10 mám pred sebou,” povedal pre nhl.com 27-ročný Kanaďan, ktorý potom ešte asistoval pri víťaznom góle Darnela Nursea na 3:2 v predĺžení.



McDavid sa dostal na hranicu 1000 bodov vo svojom 659. stretnutí v súťaži, pričom iba traja hráči v histórii ligy to zvládli rýchlejšie. Wayne Gretzky na to potreboval 424 zápasov, Mario Lemieux 513 a Mike Bossy 656. McDavid odsunul na piate miesto Petra Šťastného, ktorý zaznamenal tisíci bod v NHL vo svojom 682. zápase. Míľnik dosiahol McDavid vo veku 27 rokov a 306 dní, mladší boli len Gretzky (23, 328), Lemieux (26, 171) a Steve Yzerman (27, 291). Kanadský center sa stal 99. hráčom, z toho desiatym aktívnym, ktorý má na konte aspoň 1000 bodov. McDavid strelil 341 gólov a zaznamenal 660 asistencií. V tomto ročníku nazbieral 19 bodov (6+13) v 14 zápasoch.



Na ceste za 1000 bodmi odohral McDavid 306 viacbodových zápasov, čo je rekord NHL. O jeden menej zaznamenal Denis Savard, Šťastný je tretí s 300 viacbodovými duelmi pred dosiahnutím 1000 bodovej méty. McDavid sa stal štvrtým hráčom Oilers, ktorý dosiahol 1000 bodov, pred ním to dokázali Gretzky, Jari Kurri a Mark Messier. Po Bostone, Chicagu, Detroite, Los Angeles a Pittsbughu je Edmonton šiestou organizáciou, ktorá má štyroch tisícbodových hráčov.



Po zápase si hráči a členovia realizačného tímu obliekli tričká s fotkou mladého McDavida v okuliaroch a textom: “Tento chlapec má 1000 bodov v NHL?”. Bol to nápad Draisatla, ktorý poslal fotku kustódovi Bradovi Harrisonovi a ten dal tričká vytlačiť. “Vyšlo to dobre, pobavili sme sa,” povedal Draisaitl, ktorý bol pri takmer polovici z tisíc bodov McDavida. Spoločne bodovali pri 446 rovnakých góloch.



Odborníci si po tomto míľniku kladú ďalšiu otázku, či sa môže McDavid stať po Gretzkom druhým hráčom v histórii NHL, ktorý získa 2000 bodov. “Ak nie on, tak kto? To je jediná otázka. Nikdy nebudem tipovať proti Connorovi. To, čo dokázal za 10 rokov je neuveriteľné a neprekvapí ma, keď dosiahne ďalšiu tisícku,” uzavrel Draisaitl.