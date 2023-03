McDavid je po prvý raz na méte 140 bodov, Draisaitlov dal 300. gól

New York 28. marca (TASR) - Hokejista Connor McDavid po prvý raz v kariére dosiahol míľnik 140 bodov v základnej časti NHL. V tejto sezóne má kanadský útočník na konte 60 gólov a 80 asistencií. Potreboval na to 74 zápasov. Jeho spoluhráč Leon Draisaitl zaznamenal 300. gól v profilige, pričom odohral 630 zápasov. Rýchlejšie dosiahli tento míľnik iba traja aktívni hráči.



Dvadsaťšesťročný McDavid sa stal prvým hráčom NHL po 27 rokoch, ktorý dosiahol métu 140 bodov. V sezóne 1995/1996 ju dosiahli Mario Lemieux (161) a Jaromír Jágr (149). Zároveň sa stal 10. hráčom v histórii NHL so 140-bodovou sezónou. V nočnom zápase proti Arizone, v zostave ktorej nechýbal slovenský krídelník Miloš Kelemen, si pripísal asistenciu. "Olejári" triumfovali 5:4.



Draisaitl dal štvrtý gól hostí, ktorým zavŕšil počet presných zásahov v NHL na 300. Z aktívnych hráčov dosiahli rýchlejšie túto métu kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin (473 zápasov), kapitán Tampy Bay Steven Stamkos (550) a kapitán Pittsburghu Sidney Crosby (622).



Nemecký útočník bodoval už v deviatom zápase po sebe, nazbieral počas nich 18 bodov. McDavid ťahá osemzápasovú bodovú šnúru, v ktorých zaznamenal dokopy 16 bodov.