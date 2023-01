McDavid pokoril métu 90 bodov, Edmonton má produktívnych útočníkov

New York 29. januára (TASR) - Connor McDavid sa ako prvý hráč v tejto sezóne hokejovej NHL dostal cez hranicu 90 bodov. Kapitán Edmontonu Oilers prispel k hladkému víťazstvu 7:3 nad Chicagom gólom a dvoma asistenciami a na konte má 92 bodov.



McDavid sa stal štvrtým hráčom Oilers, ktorý strelil aspoň 60 víťazných gólov. Pred ním to dokázali Glenn Anderson (72), Wayne Gretzky (61) a Jari Kurri (60).



Po zápase s Blackhawks majú aspoň 60 bodov na konte štyria hráči Edmontonu. Okrem McDavida aj Leon Draisaitl (76), Zach Hyman a Ryan Nugent-Hopkins (obaja po 60). Oilers sa stali deviatym tímom v histórii NHL, ktorý má štyroch 60-bodových hráčov po prvých 50 zápasoch. Naposledy to v sezóne 1995-96 dosiahlo kvarteto Pittsburghu Penguins - Mario Lemieux, Jaromír Jágr, Ron Francis a Tomas Sandström).



Zaujímavo sa do histórie Colorada Avalanche zapísal útočník Alex Newhook. Ten skóroval v deň svojich 22. narodenín v zápase proti St. Louis a podarilo sa mu to druhýkrát za sebou, keď strelil gól na narodeniny aj pred rokom. Dvakrát oslávil svoj najkrajší deň v roku v klubovej histórii okrem neho len Milan Hejduk (14. februára 1999 a 14. február 2013).



Owen Beck si odkrútil debut v NHL, keď v drese Montrealu nastúpil na ľade Ottawy. Kanadský útočník, ktorého si Canadiens vybrali v drafte 2022 v druhom kole z 33. miesta sa po aktuálne zranenom Jurajovi Slafkovskom stal druhým osemnásťročným hráčom, ktorý nastúpil v tomto ročníku za Montreal. Naposledy sa niečo podobné v klubovej histórii stalo v sezóne 1984-85, keď nastúpili za kanadský tím vtedy osemnásťroční Stephane Richer a Petr Svoboda.



Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby zaznamenal pri prehre so San Jose (4:6) gól a asistenciu a osamostatnil sa na 15. mieste v kanadskom bodovaní histórie NHL. Crosby nazbieral 1469 bodov (541+928) a dostal sa pred člena Siene slávy, slovenského rodáka Stana Mikitu (1467). Crosby dosiahol pätnástykrát v kariére hranicu 60 bodov.



Aleksander Barkov vyrovnal tri sekundy pred koncom s Bostonom na 3:3 a napokon jeho Florida vyhrala po predĺžení. Barkov vyrovnal zápis Patrica Hörnqvista, ktorý 26. januára 2021 skóroval tiež v čase 59:57. Najneskorší gól v klubovej histórii dal Ivan Novoselcev (59:58, 21. decembra 2001).



Barkov (1+2) bodoval v jedenástom zápase za sebou a vo svojom 638. zápase sa dostal na métu 600 bodov (234+366). Dosiahol to ako druhý hráč v drese Panthers (okrem neno Jonathan Huberdeau) a siedmy Fín.



Brankár Philadelphie Carter Hart vynuloval strelcov Winnipegu, keď chytil 40 striel domácich a doviedol “letcov” k víťazstvu 4:0. Stal sa siedmym brankárom v histórii Flyers, ktorý pri čistom konte zaznamenal aspoň 40 zákrokov. Klubový rekord drží Darren Jensen, ktorý 25. januára 1986 chytil všetkých 48 striel. Lepší ako Hart boli v histórii Flyers len Steve Mason (46), Doug Favell (43) a Roman Čechmánek (41).



Udalosťou sobotňajšieho programu bolo aj päť bodov kapitána San Jose Logana Couturea (2+3), či štart pohotovostného brankára Edmontonu Matta Berlina v závere pri víťazstve s Chicagom.