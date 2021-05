Pánik asistoval, McDavid pokoril stobodovú hranicu v 53 zápasoch

NHL - výsledky:

Boston - New York Rangers 4:5,

Pittsburgh - Buffalo 1:0,

Columbus - Detroit 5:4 pp /PÁNIK za hostí 0+1/,

Florida - Tampa Bay 5:1,

New York Islanders - New Jersey 5:1,

Toronto - Montreal 3:2,

Washington - Philadelphia 2:1 pp,

Winnipeg - Ottawa 2:4,

Minnesota - Anaheim 4:3 pp,

Nashville - Carolina 3:1,

Los Angeles - Colorado 2:3,

Edmonton - Vancouver 4:3,

Vegas - St. Louis 4:1,

San Jose - Arizona 4:5 pp



New York 9. mája (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik si pripísal deviatu asistenciu v tejto sezóne NHL. V drese Detroitu prihral na úvodný gól Jakuba Vránu, jeho mužstvo však prehralo na ľade Columbusu 4:5 po predĺžení. Nashville si domácim víťazstvom nad Carolinou 3:1 zabezpečil účasť v play off.Nepodarilo sa to Montrealu s Tomášom Tatarom, ktorý podľahol v Toronte 2:3. Maple Leafs si zaistili prvé miesto v Severnej divízii. Východnú divíziu vyhral Pittsburgh, definitívu prvenstva získal víťazstvom nad Buffalom 1:0.Kapitán Edmontonu Connor McDavid sa stal prvým hráčom za 25 rokov a deviatym v histórii, ktorý stihol pokoriť stobodovú hranicu v 53 zápasoch. Pri domácom triumfe nad Vancouverom 4:3 sa podieľal na všetkých štyroch góloch, prvý sám strelil už po 45 sekundách a na ďalšie tri asistoval. Na konte má 32 gólov a 68 asistencií.