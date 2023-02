McDavid prekonal hranicu 800 bodov, Draisaitl ich má viac ako 700

New York 22. februára (TASR) - Kanadský hokejista Connor McDavid prekonal v základnej časti NHL hranicu 800 bodov. Kapitán Edmontonu prispel dvoma gólmi a asistenciou k víťazstvu nad Philadelphiou 4:2. Míľnik dosiahol aj jeho spoluhráč Leon Draisaitl, ktorý mal v zápase bilanciu 1+2 a má na svojom konte už viac ako 700 bodov.



Najvyššie draftovaný hráč z roku 2015 získal už 802 bodov (283+519) v 545 dueloch. Skôr ako McDavid to v histórii profiligy dosiahli len štyria hráči, Wayne Gretzky (352 duelov), Mario Lemieux (410), Mike Bossy (525) a Slovák Peter Šťastný (531). Z aktívnych hráčov je však najlepší, keď predbehol o 26 duelov Sidneyho Crosbyho z Pittsburghu. "Teší ma to, ale najdôležitejšie je, aby sa darilo tímu. Po prvých dvoch tretinách sme mali len 10 striel, čo nie je dobré. V tretej časti sme sa však zlepšili v útoku a som rád, že sme zvíťazili," povedal McDavid pre nhl.com. Dvadsaťšesťročný center získal v tejto sezóne už 105 bodov (44+61) a práve pred druhým Draisatlom má dvadsaťbodový náskok. "Teším sa a som poctený, že môžem s ním hrať v jednom tíme. Patrí k najlepším hráčom na svete," uviedol 27-ročný nemecký útočník.



Draisatl potreboval 614 stretnutí na 701 bodov. V zápase proti Flyers využil presilovú hru a bol to už jeho 21. gól v početnej výhode. V tejto štatistike je najlepší v súťaži, keď druhý Mika Zibanejad z New Yorku Rangers má o štyri presné zásahy menej. "Leo dosiahol veľký úspech. Dosiahnuť viac ako 700 bodov je úžasný výkon. Dúfam, že bude naďalej pokračovať v týchto výkonoch," povedal McDavid o svojom spoluhráčovi.