McDavid prekonal zápis Gretzkého, Oilers naštartoval Janmark

Edmonton 16. júna (TASR) - Hokejisti Edmontonu si vynútili piaty zápas vo finálovej sérii NHL. Oilers na domácom ľade zdolali Floridu vysoko 8:1 a dianie sa sťahuje späť na juhovýchod USA za stavu 3:1 pre Panthers (piaty zápas sa hrá v noci na stredu). Štyrmi bodmi (1+3) prispel k víťazstvu Connor McDavid a prekonal rekord Waynea Gretzkého v počte asistencií v play off.



McDavid nazbieral už 32 asistencií, o jednu viac ako legenda Oilers Gretzky v roku 1988. Kapitán “olejárov” považuje prekonanie rekordu “The Great One” za veľkú vec, ale príliš to nerieši. “Viem čo Wayne spravil pre hokej a vážim si, že som prekonal jeho zápis, ale nechcem sa tým teraz veľmi zaoberať, pretože sa sústredím na ďalší zápas,” povedal pre nhl.com.



McDavid je lídrom kanadského bodovania play off s 38 bodmi (6+32), čo je šiesty najlepší zápis v histórii. Rekord drží Gretzky zo sezóny 1984/85, keď nazbieral 47 bodov (17+30). Gretzky okupuje aj pozície číslo 3, 4 a 5, lepší ako McDavid je už len Mario Lemieux. Ten v roku 1991 získal v drese Pittsburghu Penguins 44 bodov (16+28).



Oilers vyhrali vo finálovej sérii prvýkrát od roku 2006. Pred osemnástimi rokmi vyrovnali vo finále s Carolinou Hurricanes z 1:3 na 3:3, ale napokon prehrali v siedmich zápasoch. Kanadský tím vyhral Stanleyho pohár naposledy v roku 1993 (Montreal Canadiens), Oilers získali pohár päťkrát, ale naposledy v roku 1990.



Oilers sa stali deviatym tímom v histórii, ktorý vyhral zápas vo finále, keď prehrával v sérii 0:3. Naposledy prehrali vo finálovej sérii 0:4 hráči Washingtonu Capitals s Detroitom Red Wings v roku 1998. Víťazstvo Edmontonu znamená, že len jedna séria v tohtoročných vyraďovacích bojoch sa skončilo v najkratšom možnom čase. New York Rangers zdolali v prvom kole Washington Capitals 4:0 na zápasy.



Tri tímy v histórii NHL si vynútili šiesty zápas po tom, ako prehrávali vo finálovej sérii 0:3. V roku 2012 to dokázali hokejisti New Jersey Devils (napokon prehrali s Los Angeles Kings v šiestich dueloch), v roku 1945 sa to podarilo Detroitu Red Wings (sériu prehrali s Torontom Maple Leafs v siedmich zápasoch) a v roku 1942 to dokázali hráči Toronta, ktorí napokon zdolali Red Wings 4:3 na zápasy a sú jediným tímom v histórii, ktorý vo finále otočil z 0:3.



Edmonton sa môže stať prvým tímom vo finále, ktorý vyhrá 5. zápas vonku po tom, čo v sérii prehrával 0:3.



V drese Edmontonu bodovalo až 15 hráčov, prvýkrát sa vo finálovej sérii zapísali do štatistík aj hviedni a produktívni útočníci Leon Draisaitl a Zach Hyman (obaja 0+2).



Oilers naštartoval krídelník tretieho útoku Mattias Janmark, ktorý otvoril skóre v oslabení a pripísal si asistenciu, keď sa presadil Adam Henrique. Tridsaťjedenročný švédsky útočník sa stal prvým hráčom Oilers od roku 1997, ktorý strelil dva góly v oslabení v jednej play off. Naposledy to dokázal Todd Marchant. Gól vo finále v oslabení strelil predtým za Edmonton naposledy v roku 2006 Fernando Pisani v piatom zápase proti Hurricanes. Okrem nich dali v početnej nevýhode vo finále za Edmonton už len Mark Messier a dvakrát Kevin Lowe (obaja v roku 1987).



Janmark strelil tretí najrýchlejší gól vo finále v oslabení a najrýchlejší za viac ako 40 rokov. Rýchlejší boli len Marcel Pronovost (2:15 v roku 1955) a Lorne Henning (2:38 v 1980). Táto štatitika je k dispozícii od sezóny 1933/34.



Janmark sa v zápase, v ktorom jeho tím čelil eliminácii blysol aj v play off 2021. V drese Vegas Golden Knights vtedy v siedmom stretnutí prvého kola zaznamenal hetrik proti Minnesote Wild.