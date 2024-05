McDavid s treťou 150-bodovou sezónou v rade ako tretí hráč vôbec

New York 15. mája (TASR) - Kanadský hokejista Connor McDavid z Edmontonu dosiahol tretiu 150-bodovú sezónu NHL vrátane play off v rade. Dokázal to ako tretí hráč v histórii po Wayneovi Gretzkom a Guyovi Lafleurovi, v 85 dueloch mal bilanciu 34 gólov a 116 asistencií. Jeho tím vyhral štvrté semifinále Západnej konferencie nad Vancouverom 3:2 a vyrovnal sériu na 2:2. Bol to deviaty zápas play off v rade s presilovkovým gólom, čo je nový klubový rekord.



Gretzky prekonal 150-bodovú métu jedenásťkrát v rade v rokoch 1980 až 1991. Osemkrát to dokázal práve v Edmontone, s ktorým získal v danom období aj štyri Stanleyho poháre. Zvyšné tri 150-bodové sezóny mal v LA Kings. Lafleur absolvoval všetky tri sezóny (1976-1979) v Montreale, ktorý získal v každej z nich Stanleyho pohár.



O víťazstve Oilers rozhodol v noci na stredu 39 sekúnd pred záverečnou sirénou Evan Bouchard. Asistoval mu hviezdny Leon Draisaitl, ktorý strelil aj spomínaný presilovkový gól a bodoval vo všetkých úvodných deviatich zápasoch play off (8+12). V histórii Edmontonu mal rovnakú šnúru naposledy Mark Messier v sezóne 1987/88. Ešte predtým upravil na priebežných 2:0 Ryan Nugent-Hopkins a stal sa 13. hráčom v histórii "olejárov" s 50 bodmi v play off.



Boston vyhral na ľade Floridy 2:1 a vynútil si šiesty zápas v semifinále na východe. V prípade postupu do konferenčného finále Bruins prvýkrát otočia stav série z 1:3. V takejto situácii neuspeli 25-krát. Za Floridu strelil jediný gól Sam Reinhart a bol to jeho štvrtý presný zásah v potenciálne poslednom zápase. S rovnakým počtom ukončil kariéru jeho otec Paul.