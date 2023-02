McDavid šiestykrát v kariére prekonal 100-bodovú métu

New York 18. februára (TASR) - Hokejista Connor McDavid sa stal prvým hráčom v aktuálnom ročníku zámorskej NHL, ktorý prekonal 100-bodovú hranicu. Na konte má už šiestu sezónu v kariére so 100 a viac bodmi. Zach Parise oslávil svoj 1200. duel v profilge víťazným gólom proti Pittsburghu (5:4). Zaujímavé bolo aj kalifornské derby Anaheimu s Los Angeles (3:6), v ktorom čiaroví rozhodcovia zabránili bitke brankárov Pheonixa Copleyho a Johna Gibsona.



Zach Parise odohral 1200. duel v NHL a stal sa dvanástym aktívnym hráčom, ktorý dosiahol na túto métu. V noci na sobotu navyše rozhodol o víťazstve New Yorku Islanders nad Pittsburghom (5:4). Na konte má 82 víťazných gólov, o dva menej ako Sidney Crosby. Autorom najväčšieho počtu víťazných gólov spomedzi aktívnych hráčov je Rus Alexander Ovečkin (124).



Connor McDavid ako prvý hráč v prebiehajúcom ročníku NHL pokoril 100-bodovú hranicu. Bolo to už piaty raz v kariére, čo kapitán Oilers dosiahol na túto métu v sezóne ako prvý spomedzi všetkých hráčov. Dvadsaťšesťročný Kanaďan má celkovo na konte šesť sezón s viac ako 100 bodmi. Medzi aktívnymi hráčmi sa vyrovnal Sidneymu Crosbymu z Pittsburghu, ktorý zaznamenal šesť stobodových sezón v priebehu štrnástich ročníkov. McDavidovi sa to podarilo v rozmedzí necelých siedmich sezón. Pri prehre s New Yorkom Rangers (4:5 pp a sn) zaznamenal kapitán Oilers dve asistencie už v prvej tretine, ktorú domáci vyhrali 4:1, napokon však trojgólový náskok stratili a prehrali 4:5.



V kalifornskom derby medzi Anaheimom a Los Angeles (3:6) nedohral zápas brankár Kings Pheonix Copley. Na konci druhej tretiny sa strhla pred jeho bránkou šarvátka, počas ktorej inkasoval úder od domáceho Franka Vatrana. Copley následne opätoval úder vyrážačkou, za čo videl trest do konca zápasu. Do bitky sa chcel zapojiť aj jeho náprotivok John Gibson, ktorý vyštartoval do stredného pásma, čiaroví rozhodcovia však pästnej výmene zabránili. "Predtým do Copleyho niekoľkokrát išli, takže už toho mal asi dosť. Bol by som rád, keby ich čiaroví rozhodcovia jednoducho nechali ísť, na druhej strane však nepotrebujeme, aby sa zranil, pretože chytá výborne," okomentoval situáciu obranca Los Angeles Drew Doughty.