McDavid so 100. asistenciou v sezóne, nuly Lindgrena a Šesťorkina

New York 16. apríla (TASR) - Connor McDavid dosiahol ďalší významný míľnik, keď premiérovo v jednej sezóne hokejovej NHL dosiahol 100 asistencií. Fenomenálny kanadský útočník dosiahol métu v nočnom stretnutí so San Jose (9:2) a stal sa štvrtým hráčom v histórii ligy, ktorému sa to podarilo. Dvaja brankári si udržali čisté konto - ôsmu nulu v profilige a šiestu v sezóne vychytal Charlie Lindgren z Washingtonu a Igor Šesťorkin z Rangers už svoju v 15. kariére.



McDavid sa po menšom zranení v dolnej časti tela vrátil po troch dueloch do zostavy Edmontonu a už po 53 sekundách otvoril skóre zápasu. Jubilejnú 100. asistenciu v sezóne si pripísal v 36. minúte, keď v prečíslení 2 na 1 našiel Zacha Hymana, ktorý zvýšil na 9:1. Kapitán Oilers sa stal iba štvrtým hráčom v ligovej histórii, ktorý v jednom ročníku pokoril túto métu a prvým po viac ako 30 rokoch. Pripojil sa k Waynovi Gretzkému (11-krát, naposledy: 122 v 1990/91), Mariovi Lemieuxovi (114 v 1988/89) a Bobbymu Orrovi (102 v 1970/71).



"Títo traja hráči sú zrejme jedni z najlepších, akí kedy hrali. Podeliť sa s nimi o niečo znamená pre mňa veľa. Som vďačný svojim spoluhráčom, trénerom a všetkým v Edmontone. Cítim veľkú vďačnosť. Bola to náročná základná časť, ale všetci to vydržali a dostali sme sa do dobrej pozície. Práve na tom najviac záleží," uviedol McDavid pre nhl.com. Dvadsaťsedemročný center zaznamenal svoj 300. viacbodový zápas v kariére (644 duelov). Túto métu dosiahli skôr len Gretzky (452) a Lemieux (524). McDavid má na konte 132 bodov v tomto ročníku (32+100), o desať menej ako líder Nikita Kučerov. Ruský útočník Tampy Bay si proti Buffalu pripísal svoju 99. asistenciu v sezóne a má ešte jeden duel (Toronto) na to, aby napodobnil McDavida. Zároveň je blízko k zisku druhej Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti. Na konte má 142 bodov (43+99), o štyri viac ako jeho konkurent Nathan MacKinnon z Colorada (138, 51+87).



Brankár Charlie Lindgren zneškodnil všetkých 16 striel súpera a priblížil Washington k postupu do play off. Capitals zdolal Boston 2:0 a držia si druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii. "Tento zápas bol skvelý, od začiatku až do konca. Pravdepodobne jeden z našich najlepších duelov v tejto sezóne. Chvíľu sa z toho môžeme tešiť, ale potom sa musíme stopercentne pripraviť na ďalší zápas," uviedol Lindgren. Tridsaťročný kanadský brankár je so šiestym nulami v sezóne na čele tejto štatistiky spolu s Connorom Ingramom (Arizona), Tristanom Jarrym (Pittsburgh) a Sergejom Bobrovským (Florida).



Čistým kontom sa blysol aj Igor Šesťorkin, ktorý 26 zákrokmi pomohol k víťazstvu New Yorku Rangers nad Ottawou 4:0. Dosiahol štvrtú nulu v sezóne a celkovo 15. v profiligovej kariére. "Jazdci" už odohrali svoj posledný duel, 114 bodov a 55 víťazstiev je nový klubový rekord. Prezidentskú trofej získali štvrtýkrát v histórii (predtým 1991/92, 1993/94 a 2014/15). Pridali sa k Detroitu Red Wings (šesťkrát) a Bostonu Bruins (štyrikrát) ako jediným dvom tímom, ktoré ju získali aspoň štyrikrát.



Lucas Raymond udržal šance Detroitu na postup do vyraďovacej časti aj pred ich posledným zápasom základnej časti. Švédsky krídelník vyrovnal v čase 58:43 na 4:4 a 25 sekúnd pred koncom predĺženia strelil víťazný gól. Pripojil sa k Rayovi Sheppardovi (12. novembra 1991) ako druhý hráč v histórii Red Wings, ktorý strelil gól v záverečných dvoch minútach riadneho hracieho času a víťazný v predĺžení v tom istom stretnutí. "Je úžasné, že sme opäť našli spôsob, ako získať dva body. Samozrejme, že sa nechceme dostať do takejto situácie, ale bolo to obrovsky cenné víťazstvo," zhodnotil Raymond, ktorý prekonal 30-gólovú hranicu v sezóne a prvýkrát aj v kariére. Na konte má 31 presných zásahov. Detroit zdolal Montreal 5:4 po predĺžení a stále bojuje o druhú voľnú kartu na východe. Spolu s Washingtonom majú rovnaký počet bodov (89). Red Wings musia zdolať v záverečnom stretnutí Montreal a čakať na zaváhanie Capitals.



Sidney Crosby sa podieľal gólom a asistenciou na triumfe Pittsburghu nad Nashvillom 4:2. Kapitán Penguins si pri presnom zásahu Erika Karlssona pripísal 50. asistenciu v sezóne. Kapitán Penguins sa stal 14. hráčom v histórii profiligy, ktorý túto métu dosiahol 11-krát v kariére.



Aj Kirill Kaprizov mal rovnakú bilanciu 1+1 v drese Minnesoty. Hráči Wild uspeli na ľade Los Angeles 3:1. Ruský útočník zaznamenal pri góle Ryana Hartmana 50. asistenciu v sezóne. Túto métu sa mu podarilo dosiahnuť druhýkrát v kariére (61 v ročníku 2021/22). Jediným ďalším hráčom Minnesoty, ktorý to dokázal, je Nór Mats Zuccarello (55 v 2021/22 a 51 v tejto sezóne).