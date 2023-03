McDavid v NHL pokoril métu 130 bodov, Krejčí prekonal Cháru

New York 17. marca (TASR) - Kanadský hokejista Connor McDavid pokračuje vo vynikajúcej sezóne v zámorskej NHL. Kapitán Edmontonu Oilers prispel k víťazstvu 4:1 nad Dallasom prispel gólom a asistenciou a ako prvý hráč od sezóny 1995/96 pokoril v NHL hranicu 130 bodov.



McDavid dosiahol túto métu v prvej tretine, keď v oslabení prihral na gól bývalému hráčovi "hviezd" Mattiasovi Janmarkovi. V 52. minúte poslal McDavid svojim 57. gólom v sezóne Edmonton do vedenia 3:1. Hranicu 130 bodov naposledy pokorili v drese Pittsburghu Mario Lemieux (161 bodov) a Jaromír Jágr (149) v spomínanej sezóne 1995/96.



Za predchádzajúcich tridsať rokov nazbieralo aspoň 130 bodov v NHL len deväť hráčov. Okrem McDavida, Lemieuxa a Jágra to dokázali aj Pat LaFontaine (148-1992/93), Adam Oates (142-1992/93), Steve Yzerman (137-1992/93), Teemu Selänne (132-1992/93), Pierre Turgeon (132-1992/93) a Wayne Gretzky (130-1993/94).



Český útočník David Krejčí nastúpil na 1024. zápas v drese Bostonu, čím o jeden duel prekonal zápis slovenského obrancu Zdena Cháru a osamostatnil sa na šiestom mieste Bruins. Na čele je Ray Bourque (1518).



Až 14 gólov, z toho 10 v prvej tretine padlo v zápase medzi Floridou a Montrealom. Panthers vyhrali úvodnú dvadsaťminútovku 7:3 a siedmimi gólmi v jednej tretine si vylepšili klubový rekord zo 6. apríla 2000, keď strelili proti Bostonu Bruins (6:3) šesť gólov v druhom dejstve. Rekord NHL, osem gólov v prvej tretine, držia hokejisti Montrealu Canadiens od 8. marca 1922.



Šiestykrát v histórii padlo v prvej desaťminútovke zápasu sedem gólov, v čase 9:09 viedli domáci 4:3. Najrýchlejších sedem gólov v histórii videli diváci 26. februára 1997 v zápase medzi Ottawou Senators a Philadelphiou Flyers, keď na to hráči potrebovali len 8 minút a 34 sekúnd. Panthers sú štvrtý tím v histórii, ktorý strelil sedem a viac gólov v úvodnom dejstve, naposledy to dokázali hokejisti Hartfordu Whalers 19. októbra 1985.



Švédsky center Mika Zibanejad v službách NY Rangers strelil v zápase proti Pittsburghu (4:2) svoj 200. gól v drese “jazdcov”, na čo potreboval 472 zápasov. O tri duely prekonal Marka Messiera, na čele historických tabuliek klubu je Bill Cook (363 zápasov).



Svoj 82. bod v sezóne zaznamenal kapitán Penguins Sidney Crosby, čo znamená, že ukončí aj svoju 18. sezónu s minimálne bodom na zápas. Viac takýchto sezón mal v NHL len Gretzky (19).



Cale Makar prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Colorada v Ottawe 5:4. Stal sa druhým obrancom v klubovej histórii so 60 zápasmi s viac ako jedným bodom, na čele je Sandis Ozolinš (63).



Útočník Vancouver Andrej Kuzmenko strelil svoj 34. gól v sezóne a vyrovnal klubový rekord Pavla Bureho zo sezóny 1991/92 v počte presných zásahov v debutovom ročníku v drese Canucks.



Brankár Chicaga Alex Stalock sa stal prvým brankárom v histórii NHL, ktorý chytil trestné strieľanie v troch zápasoch za sebou. V noci na piatok zastavil nájazd útočníka Nashvillu Matte Duchenea, predtým ho neprekonali David Pastrňák (Boston) a Dylan Larkin (Detroit). Nájazdy sa oficiálne počítajú od sezóny 1934/35.



Jediný gól San Jose proti Seattlu (1:2 pp) vsietil z trestného strieľania William Eklund. Vo veku 20 rokov a 155 dní sa stal druhým najmladším hráčom Sharks, ktorý premenil samostatný nájazd. Rekord drží Jeff Friesen z 2. decembra 1995 (19 rokov, 119 dní).