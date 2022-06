McDavid vyhral produktivitu play off, najlepšími strelcami duo Oilers

Produktivita play off NHL:



1. Connor McDavid (Edmonton) 16 10 23 33

2. Leon Draisaitl (Edmonton) 16 7 25 32

3. Cale Makar (Colorado) 20 8 21 29

4. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 23 8 19 27

5. Mikko Rantanen (Colorado) 20 5 20 25

6. Nathan MacKinnon (Colorado) 20 13 11 24

7. Mika Zibanejad (NY Rangers) 20 10 14 24

8. Adam Fox (NY Rangers) 20 5 18 23

9. Gabriel Landeskog (Colorado) 20 11 11 22

10. Ondřej Palát (Tampa Bay) 23 11 10 21

...

Erik ČERNÁK (Tampa Bay) 23 1 1 2

Martin FEHÉRVÁRY (Washington) 6 0 0 0

Marián STUDENIČ (Dallas) 4 0 0 0



Najlepší strelci: 1. MacKinnon a Evander Kane (Edmonton) obaja po 13, 3. Landeskog, Palát, Steven Stamkos (Tampa Bay) a Zach Hyman (Edmonton) všetci po 11, 7. McDavid, Zibanejad a Chris Kreider (NY Rangers) všetci po 10, 10. Valerij Ničuškin (Colorado) a David Perron (St. Louis) obaja po 9, ..., ČERNÁK 1, FEHÉRVÁRY a STUDENIČ bez gólu

New York 27. júna (TASR) - Connor McDavid sa stal najproduktívnejším hráčom play off hokejovej NHL. Kapitán Edmontonu nazbieral v 16 zápasoch 33 bodov (10+23). Na druhom mieste skončil jeho spoluhráč, nemecký útočník Leon Draisaitl (32), tretí bol víťaz Stanleyho pohára v drese Colorada a držiteľ Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča vyraďovačky, obranca Cale Makar (29).Najlepšími strelcami play off sa stali útočník Colorada Nathan MacKinnon a krídelník Edmontonu Evander Kane, obaja nastrieľali zhodne 13 gólov. Zo slovenských hokejistov bodoval v play off 2022 iba obranca Tampy Bay Erik Černák, ktorý v 23 zápasoch strelil jeden gól a pridal jednu asistenciu.