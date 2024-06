McDavid vyhral so 42 bodmi produktivitu play off - štatistiky

Produktivita play off:



1. Connor McDavid (Edmonton) 25 8 34 42



2. Evan Bouchard (Edmonton) 25 6 26 32



3. Leon Draisaitl (Edmonton) 25 10 21 31



4. Zach Hyman (Edmonton) 25 16 6 22



5. Aleksander Barkov (Florida) 24 8 14 22



6. Ryan Nugent-Hopkins (Edmonton) 25 7 15 22



7. Matthew Tkachuk (Florida) 24 6 16 22



8. Carter Verhaege (Florida) 24 11 10 21



9. Vincent Trocheck (NY Rangers) 16 8 12 20



10. Anton Lundell (Florida) 24 3 14 17



...



Martin Fehérváry (Washington) 4 2 1 3



Erik Černák (Tampa Bay) 5 0 1 1





/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body/





najlepší strelci:



1. Hyman 16 gólov

2. Verhaeghe 11

3. Wyatt Johnston (Dallas), Draisaitl a Sam Reinhart (Florida) po 10

6. Valerij Ničuškin (Colorado) 9



New York 25. júna (TASR) - Najproduktívnejším hráčom play off zámorskej hokejovej NHL sa stal Connor McDavid. Kapitán Edmontonu nazbieral v 25 zápasoch spolu 42 bodov za osem gólov a 34 asistencií a získal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča vyraďovačky. Jeho tím prehral vo finálovej sérii s Floridou 3:4 na zápasy.O desať bodov za McDavidom zaostal jeho spoluhráč, obranca Evan Bouchard. Ten si v play off pripísal 32 bodov (6+26). Aj tretiu a štvrtú priečku obsadili hráči Edmontonu, Leon Draisaitl s 31 (10+21) a Zach Hyman s 22 (16+6) bodmi. Zhodne po 22 bodov má aj dvojica z víťazného tímu Floridy Panthers - kapitán Aleksander Barkov (8+14) a Matthew Tkachuk (6+16), na métu 22 bodov sa dostal aj Ryan Nugent-Hopkins z Edmontonu (7+15).Najlepší strelec play off bol Hyman z Edmontonu so 16 gólmi, druhý skončil Carter Verhaeghe z Floridy s 11 presnými zásahmi. McDavid s 34 asistenciami prekonal doterajší rekord Waynea Gretkého (31) zo sezóny 1987/1988. Bouchard je líder v plus/mínus hodnotení so 14 plusovými bodmi. Najlepší bodový priemer na zápas spomedzi všetkých hráčov má McDavid (1,68).