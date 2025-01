McDavid vyrovnal 72. víťazným gólom klubový rekord Oilers

Edmonton 14. januára (TASR) - Kanadský hokejový útočník Connor McDavid vyrovnal klubový rekord Edmontonu Oilers v počte víťazných gólov. V zápase NHL proti Los Angeles Kings skóroval v závere 2. tretiny a jeho presný zásah bol napokon jediný v zápase. Strelil ho v deň svojich 28. narodenín.



Bol to McDavidov 72. víťazný gól, čím sa v klubovej histórii vyrovnal rekordérovi Glennovi Andersonovi. Potreboval na to 684 zápasov, čo je o 161 menej než Anderson. Toho môže čoskoro prekonať aj Leon Draisaitl, ktorý má na konte 70 víťazných gólov.



McDavid sa stal siedmym hráčom v histórii Oilers, ktorý viackrát skóroval v deň, keď oslávil narodeniny. Draisaitlovi sa to podarilo štyrikrát, Mark Messier, Wayne Gretzky a Esa Tikkanen mali tri takéto zápasy, Kelly Buchberger a Ryan Smyth dva. McDavid nazbieral do 28. narodenín celkovo už 1040 kanadských bodov. Ide o tretí najlepší výkon v histórii NHL po Gretzkom (1773) a Mariovi Lemieuxovi (1174).