McDavid vyrovnal zápis Messiera v počte asistencií z roku 1989

New York 11. mája (TASR) - Hokejista Connor McDavid vyrovnal v Edmontone klubový rekord Marka Messiera, keď si pripísal asistenciu vo všetkých úvodných siedmich zápasoch play off NHL. V druhom semifinále Západnej konferencie sa podieľal na každom góle svojho tímu (1+3), ktorý vyhral vo Vancouveri 4:3 pp a vyrovnal stav série na 1:1. Messierov rekord platí od roku 1989.



McDavid zariadil svojmu tímu predĺženie, keď vyrovnal v 46. minúte na 3:3. Bodovou žatvou si napravil chuť z prvého zápasu vo Vancouveri (4:5), v ktorom nevystrelil ani raz na bránku. Takúto štatistiku mal v 55. stretnutí play off premiérovo. "Práve to z neho robí pravdepodobne najlepšieho hráča v histórii. Má väčšiu vôľu posúvať sa ďalej ako ktokoľvek iný. Možno nebol spokojný so svojou hrou v prvom zápase, ale vždy sa môžete spoľahnúť na to, že bude nasledovať veľké úsilie," povedal na adresu svojho spoluhráča z prvého útoku Leon Draisaitl.



Ten mal rovnakú bilanciu ako McDavid, no jeho presilovkový gól na 1:1 bol preňho 90. v play off. Túto métu dosiahol v 56. zápase ako tretí najrýchlejší hráč v histórii ligy po Wayneovi Gretzkom (43) a Mariovi Lemieuxovi (45). Na druhej strane zaznamenal Quinn Hughes 20. asistenciu vo svojom 25. dueli play off ako najrýchlejší obranca Canucks. V lige to dokázali spomedzi bekov skôr len Gary Suter (23) a Adam Fox (24).



V treťom semifinále na východe vyhrali taktiež hostia - Florida triumfovala v Bostone 6:2 a dostala sa do vedenia 2:1 v sérii. Tretí trojbodový zápas play off (0+3) dosiahol Matthew Tkachuk a vyrovnal klubový rekord Cartera Verhaegheo. Jeho tím je ôsmy za uplynulých desať rokov, ktorý dal v dvoch zápasoch za sebou šesť alebo viac gólov. Naposledy sa to podarilo New Yorku Rangers v siedmom semifinále a prvom finále Východnej konferencie v ročníku 2021/22.