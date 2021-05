McDavid získal Art Ross Trophy, Matthews sa stal najlepším strelcom

Na archívnej snímke Connor McDavid. Foto: TASR/AP

New York 20. mája (TASR) - Kanadský hokejový útočník Connor McDavid sa stal najproduktívnejším hráčom základnej časti NHL 2020/2021 a tretíkrát v kariére získal prestížnu Art Ross Trophy, ktorú každoročne udeľujú v zámorí víťazovi kanadského bodovania. Najlepším strelcom súťaže a držiteľom ceny Mauricea "Rocketa" Richarda je center Toronta Maple Leafs Auston Matthews.Dvadsaťštyriročný center McDavid jednoznačne ovládol produktivitu súťaže, keď v 56 zápasoch nazbieral obdivuhodných 105 bodov za 33 gólov a 72 asistencií a pred druhým v poradí, svojím tímovým kolegom Leonom Draisaitlom z Nemecka (31+53), mal náskok až 21 bodov. Cenu Arta Rossa tak získal opäť po sezónach 2016/17 a 2017/18, vlani skončil druhý za Draisaitlom. McDavid je deviaty hráč histórie NHL, ktorý získal prestížne ocenenie aspoň trikrát v kariére, a tretí, ktorému sa to podarilo pred dovŕšením 25. narodenín. Pred ním to dosiahli len legendy Wayne Gretzky (5-krát) a Gordie Howe (3-krát). McDavidov náskok 21 bodov na čele je najväčší od ročníka 1990/91, keď Gretzky predbehol Bretta Hulla o 32 bodov.McDavid je zároveň aj najlepší nahrávač súťaže so 72 asistenciami, nazbieral aj najviac bodov (37) a prihrávok (28) v presilovkách. Celkovo sa podieľal až na 57,38% zo všetkých gólov Edmontonu (183), čo je najviac v celej histórii NHL. McDavid zaznamenal priemer 1,88 bodu na zápas, najviac od Maria Lemieuxa v sezóne 1995/96 (2,30). Od vstupu do NHL v roku 2015 nazbieral v 407 zápasoch základnej časti dokopy 574 bodov (195+379) a s priemerom 1,41 bodu na zápas je štvrtý najlepší v histórii po Gretzkym (1,92), Lemieuxovi (1,88) a Mikeovi Bossym (1,50). V 18 dueloch play off pridal desať gólov a osem asistencií.Matthews získal prvýkrát v kariére cenu Mauricea Richarda za 41 gólov, ktoré strelil v 52 zápasoch skrátenej sezóny. Pridal k nim aj 25 asistencií a so 66 bodmi obsadil piate miesto v produktivite NHL. Druhý v poradí kanonierov bol McDavid a tretí skončil s 32 gólmi krídelník Chicaga Blackhawks Alex DeBrincat. Dvadsaťtriročný Američan je prvý hráč Toronta, ktorý získal Richardovu trofej, udeľujú ju od sezóny 1998/99. Zároveň je prvý hráč Maple Leafs, ktorý sa stal najlepším kanonierom ligy od roku 1946, keď sa to podarilo Gayeovi Stewartovi. Matthews si pripísal aj najviac víťazných gólov (12) a zaznamenal 22,0% zo 186 gólov Toronta. S 222 pokusmi na bránku bol aj najaktívnejší strelec súťaže.Matthews debutoval v profilige v sezóne 2016/17 a odvtedy nazbieral v 334 zápasoch 351 bodov (199+152), v 25 dueloch play off si pripísal 12 gólov a sedem asistencií.NHL už skôr informovala, že trofej Williama M. Jenningsa získalo duo brankárov Vegas Golden Knights Marc-Andre Fleury a Robin Lehner. Cenu v NHL pravidelne udeľujú brankárovi alebo brankárom, ktorých tím inkasoval v základnej časti najmenej gólov. Vegas ich dostalo 124. Prezidentskú trofej pre víťaza základnej časti si vybojovali hráči Colorada Avalanche.