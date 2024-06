McDavid získal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off

Sunrise 25. júna (TASR) - Connor McDavid získal prestížnu Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off zámorskej NHL (MVP). Kapitán Edmontonu Oilers bol so 42 bodmi (8+34) najproduktívnejší hokejista vo vyraďovačke. Jeho tím prehral vo finálovej sérii s Floridou 3:4 na zápasy.



McDavid je iba šiesty hráč a druhý korčuliar v histórii tohto ocenenia (od roku 1965), ktorý nebol súčasť víťazného tímu. Pred ním sa MVP zo zdolaného mužstva stali Jean-Sebastien Giguere (2003 Anaheim), Ron Hextall (1987 Philadelphia), Reggie Leach (1976 Philadelphia), Glenn Hall (1968 St. Louis) a Roger Crozier (1966 Detroit).



Zisk 42 bodov je štvrtý najvyšší počet v dejinách play off NHL. Pred McDavidom sú v tejto štatistike iba Wayne Gretzky (47 bodov v roku 1985), Mario Lemieux (44 v roku 1991) a opäť Gretzky (43 v roku 1988). McDavid zároveň 34 asistenciami prekonal doterajší Gretzkého rekord (31) zo sezóny 1987/1988. Ako prvý hráč v histórii NHL zaznamenal dva štvorbodové zápasy za sebou vo finálovej sérii, stalo sa tak v dueloch číslo štyri a päť.