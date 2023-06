McDavid získal tretíkrát Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča

Hokejista San Jose Sharks Erik Karlsson pózuje po zisku Norrisovej trofeje na odovzdávaní cien NHL v pondelok 26. júna 2023 v Nashville, Tenn. Foto: TASR/AP

Zoznam individuálnych cien v NHL za sezónu 2022/2023:



Hart Trophy (Najužitočnejší hráč): Connor McDavid (Edmonton Oilers)



Ted Lindsay Award (Najlepší hráč podľa hlasovania členov NHLPA): Connor McDavid



Norris Trophy (Najlepší obranca): Erik Karlsson (San Jose Sharks)



Vezina Trophy (Najlepší brankár): Linus Ullmark (Boston Bruins)



Calder Trophy (Najlepší nováčik): Matty Beniers (Seattle Kraken)



Selke Trophy (Najlepší defenzívny útočník): Patrice Bergeron (Boston Bruins)



Lady Byng Trophy (Najväčší gentleman): Anže Kopitar (Los Angeles Kings)



Jack Adams Award (Najlepší tréner): Jim Montgomery (Boston Bruins)



Mark Messier NHL Leadership Award (Najlepší líder): Steven Stamkos (Tampa Bay Lightning)



Bill Masterton Trophy (Za príkladnú oddanosť a vernosť hokeju): Kris Letang (Pittsburgh Penguins)



King Clancy Trophy (Za najlepšie vodcovstvo a humanitárny počin): Mikael Backlund (Calgary Flames)



All Star tím - prvý tím: Linus Ullmark (Boston) - Adam Fox (New York Rangers), Erik Karlsson (San Jose) - Connor McDavid (Edmonton), Jason Robertson (Dallas), David Pastrňák (Boston)



All Star tím - druhý tím: Iľja Sorokin (New York Rangers) - Hampus Lindholm (Boston), Cale Makar (Colorado) - Leon Draisaitl (Edmonton), Artemij Panarin (New York Rangers), Matthew Tkachuk (Florida)



All Star tím nováčikov: Stuart Skinner (Edmonton) - Owen Power (Buffalo), Jake Sanderson (Ottawa) - Matty Beniers (Seattle), Wyatt Johnston (Dallas), Matias Maccelli (Arizona)



Držitelia cien známi už po základnej časti, resp. play off:



Art Ross Trophy (najproduktívnejší hráč základnej časti) - Connor McDavid (153 bodov, 64 gólov a 89 asistencií)



Maurice "Rocket" Richard Trophy (najlepší strelec základnej časti) - Connor McDavid (64 gólov)



William M. Jennings Trophy (pre brankárov z tímu s najnižším počtom inkasovaných gólov) - Linus Ullmark, Jeremy Swayman (Boston, 177 inkasovaných gólov)



Prezidentská trofej (víťaz základnej časti) - Boston Bruins (135 bodov)



Prince of Wales Trophy (pre víťaza Východnej konferencie): Florida Panthers



Campbell Bowl (pre víťaza Západnej konferencie): Vegas Golden Knights



Stanleyho pohár: Vegas Golden Knights



Conn Smythe Trophy (Najužitočnejší hráč play off): Jonathan Marchessault (Vegas Golden Knights)

















Útočník Edmontonu Connor McDavid získal tretíkrát v kariére Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča sezóny v zámorskej NHL. Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára si premiérovo v kariére odniesol Linus Ullmark z Bostonu, najlepším obrancom sa stal tretíkrát Erik Karlsson zo San Jose. Držiteľov cien vyhlásili počas slávnostného galavečera v Nashville.McDavid, ktorý si v tejto sezóne zaistil aj Trofej Arta Rossa a Trofej Mauricea Richarda, je siedmy hráč histórie NHL so štyrmi trofejami získanými v jednom ročníku. Napodobnil Bobbyho Orra, Guya Lafleura, Waynea Gretzkého, Maria Lemieuxa, Alexa Ovečkina a Careyho Pricea.McDavid získal najprestížnejšiu Hartovu trofej suverénne a iba jeden hlas mu chýbal k jednomyseľnému výberu. Jeho meno sa objavilo na prvom mieste u 195 hlasujúcich a iba jeden dal hlas Davidovi Pastrňákovi. Za najužitočnejšieho hráča ho zvolili aj členovia hráčskej asociácie NHLPA, od ktorých dostal cenu Teda Lindsaya. Okrem toho si prevzal aj ceny Arta Rossa pre najproduktívnejšieho hráča (153 bodov) a Mauricea Richarda pre najlepšieho strelca (64 gólov). McDavid bol od úvodu základnej časti na čele ligovej produktivity a napokon ju ovládol s 25-bodovým náskokom pred spoluhráčom Leonom Draisaitlom. Nazbieral celkovo 153 bodov a stal sa len šiestym hráčom v histórii NHL, ktorý sa dostal na métu 150 bodov v sezóne. S 89 asistenciami bol aj najlepší nahrávač.Hartovu trofej získal aj v rokoch 2017 a 2021, z trofeje Teda Lindsayho sa tešil aj v rokoch 2017, 2018 a 2021.poznamenal McDavid. Napriek individuálne vydarenej sezóne sa kapitánovi Edmontonu nepodarilo doviesť tím k vytúženému Stanleyho poháru,stroskotali v 2. kole play off na neskorších víťazoch Vegas Golden Knights.Obranca Erik Karlsson zaznamenal v drese San Jose svoju životnú sezónu, keď prvýkrát v kariére nazbieral trojciferný počet bodov (101) a dosiahol prvý stobodový výkon obrancu od roku 1992. Zároveň bol najlepší strelec (25 gólov), najlepší nahrávač (76) aj najproduktívnejší hráč spomedzi obrancov. Norrisovu trofej si odniesol aj v rokoch 2012 a 2015, keď ešte obliekal dres Ottawy.Hráči Bostonu Bruins suverénne triumfovali v základnej časti a zo slávnostného galavečera si odniesli niekoľko cien. Ullmark sa premiérovo tešil z Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára a kapitán Patrice Bergeron získal už šiestu Selkeho trofej pre najlepšie brániaceho útočníka, čím vylepšil vlastný rekord. Jim Montgomery si odniesol cenu Jacka Adamsa pre trénera roka. Tím doviedol k viacerým rekordom v základnej časti vrátane najvyššieho počtu víťazstiev (65). Ullmark s brankárskym kolegon Jeremym Swaymanom získali aj trofej Williama Jenningsa pre dvojicu brankárov, ktorí odchytali minimálne po 25 zápasov a inkasovali najmenej gólov.povedal Ullmark.Útočník Seattlu Matty Beniers získal Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika súťaže. Nazbieral 57 kanadských bodov a triumfoval v bodovaní nováčikov.povedal Beniers.Trofej Lady Byngovej pre hráča, ktorý najlepšie spája vysoký herný štandard s džentlmenskou hrou, si odniesol útočník Los Angeles Anže Kopitar. V 82 zápasoch získal 74 kanadských bodov (28+46) popri iba 4 trestných minútach.Steven Stamkos z Tampy Bay získal Mark Messier Leadership Award pre hráča s najlepšími vodcovskými schopnosťami. Obranca Pittsburghu Kris Letang si odniesol Bill Masterton Memorial Trophy za vytrvalosť a obetavosť hokeju. Počas sezóny dostal 28. novembra mŕtvicu, no už o 12 dní sa vrátil a v 64 zápasoch nazbieral 41 bodov.