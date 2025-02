McDavidovi chýbajú na turnaji viaceré hviezdy: Mnohí sedia doma

Montreal 20. februára (TASR) - Kanadskému hokejovému útočníkovi Connorovi McDavidovi chýbajú na prebiehajúcom turnaji 4 Nations Face-off viaceré hviezdy z NHL. Uviedol to pred finálovým súbojom proti USA v Bostone, na čo na sociálnej sieti zareagoval aj Čech David Pastrňák.



"Rád by som tu videl všetky krajiny. Je dobre, že tu hrajú proti sebe tí najlepší, ale mnohí skvelí hráči sedia doma," zdôraznil McDavid na tlačovej konferencii pred vyvrcholením prestížneho podujatia. "Ak chceme hostiť najväčšiu akciu, mali by tu byť všetci," tvrdí opora kanadského národného tímu.



Na slová McDavida zareagoval aj Pastrňák. "Krásne povedané," uviedol hviezdny český útočník Bostonu, ktorý figuruje v top desiatke kanadského bodovania prebiehajúcej sezóny NHL. Na turnaji absentuje napríklad aj druhý muž produktivity Leon Draisatl z Nemecka, či trojka Nikita Kučerov z Ruska. Pastrňák sa súbojov z najlepšími hráčmi planéty môže dočkať na budúci rok na olympijskom turnaji v Taliansku.