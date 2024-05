McDonagh sa vracia do Tampy, Predators ho vymenili za draftové výbery

Tampa 22. mája (TASR) - Americký hokejista Ryan McDonagh sa po dvoch rokoch vracia do Tampa Bay. Vedenie Lightning získalo 34-ročného obrancu z Nashvillu za výbery v 2. kole budúcoročného draftu a 7. kole tohtoročného draftu NHL. "Blesky" v rámci výmeny dostanú aj voľbu v 4. kole draftu 2024, ktorá pôvodne patrila Edmontonu.



McDonagh získal v rokoch 2020 a 2021 s Tampou dvakrát Stanleyho pohár, do finále play off sa s ňou prebojoval aj v roku 2022. Často pritom nastupoval v obrannej dvojici so Slovákom Erikom Černákom. Floridský klub ho pred 22 mesiacmi vymenil do Nashvillu najmä preto, že si potreboval uvoľniť miesto pod napätým platovým stropom. Teraz sa však platová situácia v Tampe zlepšila a tím opäť privítal skúseného Američana. Ten má ešte dva roky platnú zmluvu, ktorá mu garantuje v priemere 6,75 milióna dolárov za sezónu.



"Pravdupovediac, nevidel som reálne scenár, že by som sa s týmto kontraktom mohol vrátiť do Tampy. Keď ma informovali, že tu je možnosť výmeny, bol som nadšený. V mužstve je stále viacero chalanov, ktorých veľmi dobre poznám. Jadro tímu je špeciálna skupina hráčov, sú to rodení víťazi. Verím tomu, že niečo výnimočné sa nám znovu podarí dosiahnuť," uviedol McDonagh podľa AP.



Podľa generálneho manažéra "predátorov" Barryho Trotza vzišla iniciatíva zo strany hráča: "Táto výmena nám umožňuje drobné úpravy a vylepšenia súpisky v období medzi sezónami. Získali sme platovú flexibilitu a draftové výbery, budeme mať možnosť doplniť káder ďalšími mladíkmi." McDonagh si v sezóne 2023/2024 pripísal v drese Nashvillu 32 bodov (3+29) v 74 zápasoch základnej časti, v šiestich dueloch play off pridal asistenciu. Profiligovú kariéru odštartoval v New Yorku Rangers, do Tampy prišiel prvýkrát počas sezóny 2017/2018. Počas 14 rokov v NHL odohral v základnej časti celkovo 928 stretnutí s bilanciou 76 gólov a 313 asistencií, v play off zaznamenal 65 bodov (12+53) v 191 zápasoch.