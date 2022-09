McDonald’s Cup je pre tento školský rok odštartovaný

Bratislava 19. septembra (OTS) – Tímovosť, stovky odohratých zápasov, tisícky malých futbalistov a futbalistiek, radosť z hry a pohybu a zážitky na celý život. Aj o tom je futbalový turnaj McDonald’s Cup. Základné školy z celého Slovenska majú šancu registrovať svoj školský tím do 24. ročníka McDonald’s Cupu do 10. októbra 2022 na stránke www.mcdonaldscup.sk a na https://sutaze.skolskysport.sk/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský futbalový zväz a spoločnosť McDonald's vyhlasujú už 24. ročník McDonald's Cupu, futbalovej súťaže pre žiakov a žiačky základných škôl. „hovorí Lucia Poláčeková z McDonald's Slovensko.Už viac ako dve dekády McDonald’s Cup hostí na futbalových ihriskách žiakov a žiačky prvého stupňa základných škôl z celého Slovenska. U detí sa teší veľkej obľube. Celoročníková postupová súťaž školských tímov je určená ako chlapcom, tak i dievčatám, ktorých účasť vo futbalovom družstve je povinná. V prípade, ak základná škola zatiaľ nie je jeho súčasťou, mala by tak urobiť čo najskôr. Pre deti je pripravených mnoho aktivít a zaujímavých súťaží počas celého 24. ročníka turnaja.McDonald's Cup má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. „Od spustenia McDonald’s Cupu v roku 1999 sme mali možnosť sledovať mnohé futbalové talenty a ja verím, že aj tento rok ich uvidíme na trávniku neúrekom,“ zdôrazňuje Vladimír Lupták zo Slovenského futbalového zväzu, ktorý je odborným garantom a spoluorganizátorom McDonald’s Cupu.Patrónmi 24. ročníka McDonald’s Cupu sú esá slovenskej a zahraničnej futbalovej scény Róbert Boženík a Mária Korenčiová. „hovorí Róbert Boženík, ktorý aktuálne oblieka šachovnicový dres klubu Boavista Porto.O novom Majstrovi Slovenska sa rozhodne v dňoch 6. – 7. júna 2023 na dvojdňovom finále v Národnom tréningovom centre SFZ v Poprade. Futbalové družstvá sa postupne cez školské kolá kvalifikujú do okresných kôl, následne cez regionálne kolá do krajských kôl a víťazi krajských kôl sa stretnú na veľkom finále, kde spoznáme víťaza 24. ročníka McDonald’s Cupu.Aktuálny ročník školskej súťaže je určený hráčkam a hráčom vo vekovej kategórii U10, ktorí sú narodení po 1. 9. 2012 a zároveň musia byť žiakmi 1. stupňa základných škôl.Po úspešnom pilotnom štarte z minulého školského roka pokračuje v základných školách Športový futbalový krúžok „ Po škole s McDonald's Cupom “. Futbalové aktivity po skončení vyučovania sú určené pre deti prvého stupňa ZŠ vo veku od 8 do 11 rokov a majú za cieľ podporiť záujem chlapcov a dievčat o kolektívne športy, akým je aj futbal. Na žiakov a žiačky 3. a 4. ročníka čaká športový krúžok futbalu, ktorý hravou formou motivuje k pohybu, posilňuje tímového ducha, koncentráciu, samostatnosť i sebadisciplínu a zároveň sa deti pripravujú na školskú futbalovú súťaž žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ na Slovensku – McDonald's Cup. Krúžok futbalu realizuje Slovenský futbalový zväz spoločne s McDonald's Cupom.