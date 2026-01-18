< sekcia Šport
McGrath je na čele po 1. kole slalomu vo Wengene

Autor TASR
Wengen 18. januára (TASR) - Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath sa usadil na čele po 1. kole slalomu Svetového pohára vo Wengene. Vo švajčiarskom stredisku predstihol o 40 stotín domáceho Loica Meillarda a svojho krajana Henrika Kristoffersena, obaja sa delili o druhé miesto.
Líder priebežnej klasifikácie slalomu Francúz Paco Rassat, ktorý pred týždňom triumfoval na ďalšom slávnom švajčiarskom svahu v Adelbodene, sa nevyhol viacerým chybám. S výraznou stratou 1,84 s na McGratha sa zaradil na deviatu priečku. Slovensko v súťaži nemalo svoje zastúpenie.
