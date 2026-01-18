< sekcia Šport
McGrath po triumfe vo Wengene: Je to niečo výnimočné
McGrath sa usadil na čelo už po 1. kole.
Autor TASR
Wengen 18. januára (TASR) - Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath sa stal rovnako ako vlani víťazom slalomu Svetového pohára vo Wengene. Vo švajčiarskom stredisku predstihol o 47 stotín Lucasa Pinneira Braathena štartujúceho pod brazílskou vlajkou. Tretí skončil so stratou 81 stotín ďalší Nór Henrik Kristoffersen.
McGrath sa usadil na čelo už po 1. kole. V druhom predviedol štvrtú najrýchlejšiu jazdu a slávil piaty triumf v prestížnom seriáli, druhý v tejto sezóne. V decembri 2025 nenašiel premožiteľa v talianskej Alta Badii. McGrath sa vďaka zisku 100 bodov zároveň dostal na čelo priebežnej klasifikácie slalomu. Francúz Paco Rassat totiž nedokončil 2. kolo. Post lídra celkového poradia SP si udržal Švajčiar Marco Odermatt, ktorý v sobotu vyhral prestížny zjazd na Lauberhorne.
„Wengen je pre mňa i pre ďalších pretekárov z kolotoča Svetového pohára výnimočný. Vyveziete sa lanovkou úplne nahor a potom vidíte v plnej kráse túto neuveriteľnú trať. Od detstva som sníval o tom, že tu budem stáť na najvyššom stupienku, teraz sa mi to podarilo druhýkrát za sebou,“ citovala slová nadšeného McGratha rakúska tlačová agentúra APA.
Výsledky slalomu SP mužov vo Wengene:
1. Atle Lie McGrath (Nór.) 1:45,99 min, 2. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) +0,47 s, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,81, 4. Loic Meillard (Švajč.) +1,30, 5. Timon Haugan (Nór.) +1,53, 6. Matthias Iten (Švajč.) +2,07, 7. Michael Matt (Rak.) a Filip Zubčič (Chor.) +2,09, 9. Clement Noel (Fr.) +2,39, 10. Eirik Solberg (Nór.) +2,47
Celkové poradie SP (po 22 súťažiach):
1. Marco Odermatt (Švajč.) 1105 bodov, 2. Pinneiro Braathen 618, 3. McGrath 578, 4. Kristoffersen 516, 5. Meillard 503, 6. Haugan 495
poradie v slalome (7):
1. McGrath 372 bodov, 2. Pinheiro Braathen 351, 3. Noel 343, 4. Paco Rassat (Fr.) 340, 5. Haugan 330, 6. Kristoffersen 247
