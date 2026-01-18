< sekcia Šport
McGrath rovnako ako vlani vyhral slalom vo Wengene
McGrath sa usadil na čelo už po 1. kole. V druhom predviedol štvrtú najrýchlejšiu jazdu a slávil piaty triumf v prestížnom seriáli, druhý v tejto sezóne.
Autor TASR
Wengen 18. januára (TASR) - Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath sa stal rovnako ako vlani víťazom slalomu Svetového pohára vo Wengene. Vo švajčiarskom stredisku predstihol o 47 stotín Lucasa Pinneira Braathena štartujúceho pod brazílskou vlajkou. Tretí skončil so stratou 81 stotín ďalší Nór Henrik Kristoffersen.
McGrath sa usadil na čelo už po 1. kole. V druhom predviedol štvrtú najrýchlejšiu jazdu a slávil piaty triumf v prestížnom seriáli, druhý v tejto sezóne. V decembri 2025 nenašiel premožiteľa v talianskej Alta Badii. McGrath sa vďaka zisku 100 bodov zároveň dostal na čelo priebežnej klasifikácie slalomu. Francúz Paco Rassat totiž nedokončil 2. kolo. Post lídra celkového poradia SP si udržal Švajčiar Marco Odermatt, ktorý v sobotu vyhral prestížny zjazd na Lauberhorne.
