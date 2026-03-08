Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
McGrath vedie po prvom kole slalomu v Kranjskej Gore

Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath počas 1. kola slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v slovinskej Krajnskej Gore 8. marca 2026. Foto: TASR/AP

Druhé kolo pretekov, na ktorých nemá Slovensko zastúpenie, bolo na programe o 12.30 h.

Autor TASR
Kranjska Gora 8. marca (TASR) - Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath viedol v prvom kole nedeľného slalomu Svetového pohára v Kranjskej Gore. V slovinskom stredisku bol na čele o 17 stotín pred Nórom reprezentujúcim Brazíliu Lucasom Pinheirom Braathenom a o 55 stotín sekundy zaostal Belgičan Armand Marchant.

McGrath prišiel na predposledný slalom sezóny s náskokom jediného bodu pred Braathenom. O malý glóbus má reálnu šancu zabojovať ešte aj Francúz Clement Noel, ktorý stráca na lídra 17 bodov a v nedeľu figuroval na siedmom mieste (+0,78). Ten bol v úvode pomalší, ale čas vytiahol v strmšom závere. Do sekundy zaňho sa zmestila desiatka pretekárov, pričom z prvej tridsiatky nezvládlo prísť na zjazdovke Podkoren do cieľa až sedem lyžiarov.

.

