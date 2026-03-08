< sekcia Šport
McGrath vyhral slalom v K. Gore o stotinu pred Kristoffersenom
McGrath si po sklamaní v Bormiu, kde nedokončil olympijský slalom, pripísal tretí triumf v prebiehajúcom ročníku SP a šiesty v kariére.
Autor TASR,aktualizované
Kranjska Gora 8. marca (TASR) - Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath triumfoval v nedeľnom slalome Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore. O jedinú stotinu prekonal krajana Henrika Kristoffersena a tretí skončil so stratou štyroch stotín Nór reprezentujúci Brazíliu Lucas Pinheiro Braathen.
McGrath si po sklamaní v Bormiu, kde nedokončil olympijský slalom, pripísal tretí triumf v prebiehajúcom ročníku SP a šiesty v kariére. Líder po prvom kole uspel v predposlednom slalome sezóny napriek tomu, že v druhom kole mal až 27. najrýchlejší čas. Pinheiro Braathen po sobotňajšom triumfe v obrovskom slalome pridal druhé pódiové umiestnenie počas víkendového podujatia SP v slovinskom stredisku.
„Myslím si, že dnes to bolo iba o šťastí. Toľkokrát som už bol v kariére na 'zlej strane stotín'. Dve desatiny ma spolu stáli päť víťazstiev, takže je skvelé, že konečne som mal šťastie ja a zvíťazil som. O glóbus to bude výborný boj až do konca. Pred druhým kolom som bol z toho príliš nervózny, ale stotiny boli na mojej strane, takže som šťastný. Víťazstvo venujem môjmu starému otcovi, veľmi mi chýba. S tým, že som sa takto vrátil po olympiáde, má podľa mňa niečo spoločné, dohliadal na mňa,“ povedal v televíznom prenose McGrath, ktorý pred týmto slalomom viedol poradie disciplíny o jediný bod pred Braathenom a svoj náskok v Kranjskej Gore zvýšil na 41 bodov.
slalom SP mužov v Kranjskej Gore:
1. Atle Lie McGrath 1:38,85 min, 2. Henrik Kristoffersen (obaja Nór.) +0,01 s, 3. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) +0,04, 4. Michael Matt (Rak.) +0,06, 5. Linus Strasser (Nem.) +0,09, 6. Clement Noel (Fr.) +0,12, 7. Dominik Raschner (Rak.) +0,26, 8. Eirik Hystad Solberg (Nór.) +0,38, 9. Paco Rassat (Fr.) +0,39, 10. Tanguy Nef (Švajč.) +0,50
celkové poradie SP (po 31 z 38 pretekov):
1. Marco Odermatt (Švajč.) 1530 b, 2. Braathen 958, 3. McGrath 844, 4. Kristoffersen 771, 5. Loic Meillard (Švajč.) 763, 6. Franjo von Allmen (Švajč.) 664, ..., 135. Andreas ŽAMPA (SR) 10
poradie v slalome (po 10 z 11 pretekov):
1. McGrath 552, 2. Braathen 511, 3. Noel 475, 4. Kristoffersen 453, 5. Timon Haugan (Nór.) 399, 6. Rassat 387, ..., 135. ŽAMPA 10
