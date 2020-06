McGregor po tretíkrát ukončil kariéru: Bola to parádna jazda

Dublin 7. júna (TASR) - Írsky bojovník miešaných bojových umení (MMA) Conor McGregor opäť prekvapil svojich fanúšikov. V nedeľu ráno už tretíkrát za uplynulé štyri roky ohlásil koniec kariéry.



"Rozhodol som sa skončiť, ďakujem vám všetkým za úžasné spomienky! Bola to parádna jazda," napísal 31-ročný McGregor v nedeľu ráno na twitteri. Do "klietky" sa pritom vrátil iba v januári, keď s prehľadom knokautoval Donalda "Cowboya" Cerronea už v prvom kole.



McGregor prvýkrát oznámil koniec kariéry v apríli 2016, ešte v auguste absolvoval súboj s Nateom Diazom. O tri roky neskôr v marci opäť ohlásil koniec. "Poznáte môj názor, ak chce Conor McGregor skončiť, určite by to mal spraviť. Mám ho rád, patrí k ľuďom, vďaka ktorým robím rád túto prácu," okomentoval najnovší Írov rozmar prezident UFC Dana Whyte počas sobotného galavečera v Las Vegas.