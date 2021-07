McGregor si zlomil nohu a tretí duel s Poirierom prehral TKO

Los Angeles 11. júla (TASR) - Írsky MMA bojovník Conor McGregor prehral tretí zápas s Američanom Dustin Poirier technickým KO, keď v závere 1. kola zle došliapol a zlomil si holennú kosť.



Z ringu tak smeroval rovno do nemocnice, kde v nedeľu podstúpi operáciu. Trilógiu vzájomných súbojov v ľahkej váhe tak vyhral jeho súper 2:1. McGregor si privodil zranenie v závere úvodného kola hlavného zápasu UFC 264 po tom, čo minul úder, zle došliapol, ľavá noha sa pod ním skrútila a zrútil sa na zem.



"Cítil som niečo, keď ma tvrdo kopal. Pravdepodobne mu to vtedy prasklo a neskôr sa mu kosť zlomila," povedal Poirier, podľa ktorého to bola karma: "Tento chlap je špinavec. Niekedy sa tieto veci stanú."



"Ešte sa to neskončilo," odkázal McGregor, kým ho odniesli na nosidlách.



Promotér Dana White povedal, že dúfa, že sa uskutoční aj štvrtý súboj dvojice: "Nemôže sa to skončiť takto." Informovala agentúra AFP.